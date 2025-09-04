FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इन्हीं में एक मूलांक ऐसा भी है, जिसमें जन्मे लड़कों को सच्चा प्यार मिलता है. इनके इश्क में लड़कियां दिवानी हो जाती है. आइए जानते हैं इनकी जन्म तिथि से लेकर मूलांक...

नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 05:06 PM IST

1.मूलांक 

मूलांक 
1

मूलांक 
अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व होता है. यह किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा. 

Advertisement

2.मूलांक 6

मूलांक 6
2

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लड़के और लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक लड़के बहुत ही आकर्षित होने के साथ दिल के सच्चे होते हैं. 

3.पार्टनर के लिए होते हैं लकी

पार्टनर के लिए होते हैं लकी
3

मूलांक 6 के लड़के दिल के सच्चे होते हैं. ये जिससे प्यार करते हैं. उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इतना ही नहीं इस मूलांक के लड़के अपने पार्टनर के बहुत ही लकी होते हैं. इनकी लव लाइफ अच्छी रहती है.

4.लॉयल होती है पार्टनर

लॉयल होती है पार्टनर
4

मूलांक 6 के लड़कों को हमेशा सच्चा प्यार मिलता है. इनके पार्टनर भी काफी आकर्षक और उनके प्रति लॉयल होती हैं. यही वजह है कि इनकी लव मैरिज से लेकर शादीशुदा जीवन अच्छा चलता है. 

TRENDING NOW

5.जीवन में खूब कमाते हैं पैसा

जीवन में खूब कमाते हैं पैसा
5

मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है. शुक्र पैसा ऐश्वर्य का कारक है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों को जीवन में हर सुख शांति की प्राप्ति होती है. ये खूब पैसा और शोहरत कमाते हैं.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां
इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां
UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स
मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE