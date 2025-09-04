Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 05:06 PM IST
1.मूलांक
मूलांक
अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व होता है. यह किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा.
2.मूलांक 6
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लड़के और लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक लड़के बहुत ही आकर्षित होने के साथ दिल के सच्चे होते हैं.
3.पार्टनर के लिए होते हैं लकी
मूलांक 6 के लड़के दिल के सच्चे होते हैं. ये जिससे प्यार करते हैं. उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इतना ही नहीं इस मूलांक के लड़के अपने पार्टनर के बहुत ही लकी होते हैं. इनकी लव लाइफ अच्छी रहती है.
4.लॉयल होती है पार्टनर
मूलांक 6 के लड़कों को हमेशा सच्चा प्यार मिलता है. इनके पार्टनर भी काफी आकर्षक और उनके प्रति लॉयल होती हैं. यही वजह है कि इनकी लव मैरिज से लेकर शादीशुदा जीवन अच्छा चलता है.
5.जीवन में खूब कमाते हैं पैसा
मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है. शुक्र पैसा ऐश्वर्य का कारक है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों को जीवन में हर सुख शांति की प्राप्ति होती है. ये खूब पैसा और शोहरत कमाते हैं.