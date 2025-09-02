FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई

Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 20,000 तक सैलरी, PF-ESIC समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

BCCI ने नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, सामने रखी ये शर्तें

क्या रूस और चीन के साथ भारत की दोस्ती से डरा हुआ है अमेरिका?

Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, हर दिन लगाता था 150 सिक्स

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क ने किया संन्यास का ऐलान, इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I

धर्म

Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

अंक ज्योतिष में जन्मतारीख का बड़ा महत्व होता है. जन्मतारीख से ही व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसका पता व्यक्ति के मूलांक से लगता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं.

Sep 02, 2025

1.इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बिजनेसमैन

इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बिजनेसमैन
1

किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 तक होता है. इसमें मूलांक 5 ऐसा होता है, जिसके व्यक्ति छोटी सी उम्र में ही बिजनेस टायकून बन जाते हैं.

2.मूलांक 5

मूलांक 5
2

मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी बुध ग्रह होता है. बुध बुद्धि, व्यापार, धन और वाणी का कारक होता है.

3.दूर दूर तक फैलाते हैं कारोबार

दूर दूर तक फैलाते हैं कारोबार
3

मूलांक 5 के ज्यादातर लोग कारोबार करते हैं.ये लोग सफल कारोबारी बनते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका कारोबार तेजी से फैलता है. कारोबार के मामले में इस मूलांक के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं.

4.कई भाषाओं के होते हैं ज्ञाता

कई भाषाओं के होते हैं ज्ञाता
4

मूलांक 5 वाले लोग किसी की भी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं. ये लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं. उसे अचिव करके ही दम लेते हैं. इसके साथ ही कई सारी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं. इन्हें अलग अलग भाषा बोलने का भी खूब शोक होता है.

5.रिस्क लेने से नहीं घबराते

रिस्क लेने से नहीं घबराते
5

मूलांक 5 के लोग बिजनेस में रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं. ये कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं. बहुत ही समझदार और तेज होते हैं.

6.कम उम्र में ही बन जाते हैं अमीर

कम उम्र में ही बन जाते हैं अमीर
6

ये लोग कम उम्र में ही खूब सारा पैसा पाते हैं. लग्जरी लाइफ का आनंद लेते हैं. निवेश करने में अव्वल होते हैं. झट से अमीर बन जाते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

