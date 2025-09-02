Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 02, 2025, 05:24 PM IST
1.इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बिजनेसमैन
किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 तक होता है. इसमें मूलांक 5 ऐसा होता है, जिसके व्यक्ति छोटी सी उम्र में ही बिजनेस टायकून बन जाते हैं.
2.मूलांक 5
मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी बुध ग्रह होता है. बुध बुद्धि, व्यापार, धन और वाणी का कारक होता है.
3.दूर दूर तक फैलाते हैं कारोबार
मूलांक 5 के ज्यादातर लोग कारोबार करते हैं.ये लोग सफल कारोबारी बनते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका कारोबार तेजी से फैलता है. कारोबार के मामले में इस मूलांक के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं.
4.कई भाषाओं के होते हैं ज्ञाता
मूलांक 5 वाले लोग किसी की भी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं. ये लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं. उसे अचिव करके ही दम लेते हैं. इसके साथ ही कई सारी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं. इन्हें अलग अलग भाषा बोलने का भी खूब शोक होता है.
5.रिस्क लेने से नहीं घबराते
मूलांक 5 के लोग बिजनेस में रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं. ये कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं. बहुत ही समझदार और तेज होते हैं.
6.कम उम्र में ही बन जाते हैं अमीर
ये लोग कम उम्र में ही खूब सारा पैसा पाते हैं. लग्जरी लाइफ का आनंद लेते हैं. निवेश करने में अव्वल होते हैं. झट से अमीर बन जाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
