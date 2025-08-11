Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 11, 2025, 12:15 PM IST
1.ग्रह और नक्षत्र का पड़ता है प्रभाव
दरअसल किसी भी व्यक्ति पर उसके जन्मतिथि से लेकर ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है. इसी की वजह उसमें कुछ अच्छे और खराब गुण आने से लेकर अलग अलग शौक होते हैं. इसी में एक मूलांक ऐसा है, जिसके लोग घूमना पसंद करते हैं. ये मौका मिलते ही निकल जाते हैं.
2.मूलांक 5
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इन लोगों के स्वामी ग्रह बुध होते हैं. यह बुद्धि और जिज्ञासा को उत्तेजित करने का काम करते हैं.
3.घूमने फिरने के होते हैं शौकीन
मूलांक 5 के लोगों पर बुध ग्रह का खास प्रभाव होता है. इस मूलांक के लोगों में अंदर बुद्धि, गति और जिज्ञासा को उत्पन्न करता है.इस मूलांक के लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं. ये कम उम्र में ही दुनिया भर का चक्कर लगा लेते हैं.
4.सैर सपाटा होता है पसंद
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोग सैर सपाटे के शौकीन होते हैं. इनका पूरा ध्यान घूमने और सिखने में रहता है. ये सैर सपाटे के शौकीन होते हैं. खाने और घूमने में घूमना ही चुनते हैं.
5.ज्ञान का होता है भंडार
इन लोगों के अंदर ज्ञान का भंडार होता है. ये लोग हर छोटी छोटी घटना और घूमने की प्रवृति की वजह से काफी कुछ सीख लेते हैं. इनके अंदर बहुत ही धैर्य होता है. इन्हें ज्ञान का सागर कहना गलत नहीं होगा.
6.दोस्ती का महत्व
मूलांक 5 से संबंध रखने वाले लोग दोस्ती को बड़ा महत्व देते हैं. ये लोग दोस्तों के साथ घूमना भी पसंद करते हैं. इन्हें पता होता है कि एक ग्रुप की क्या ताकत होती है. इसलिए ये लोग अपनी दोस्ती को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं.
7.ऐसा होता है स्वभाव
मूलांक 5 के लोगों के अंदर कूट कूटकर साहस होता है. ये लोग किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते हैं. ये चीज इनके अंदर घूमने से ही डवलप होती है. ग्रुप में हो या अकेले यह सभी स्थिति में खुद को ढ़ाल लेते हैं.