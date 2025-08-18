Twitter
धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव, गुणों और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उसकी जन्मतिथि के आधार पर प्राप्त होती हैं. जन्मतिथि के अंकों को जोड़ने पर एक विशेष अंक प्राप्त होता है, जिसे मूलांक कहते हैं. इस अंक से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है.

नितिन शर्मा | Aug 18, 2025, 01:51 PM IST

1.मूलांक का होता बड़ा महत्व

मूलांक का होता बड़ा महत्व
1

मूलांक 1 से 9 तक होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है. आइए जानें ऐसे ही एक खास मूलांक के बारे में.

2.मूलांक 5

मूलांक 5
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 5 होता है. इस अंक का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे बुद्धि और चतुराई का प्रतीक माना जाता है. 

3.परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं

परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं
3

अंक 5 वाली लड़कियों में कुशाग्र बुद्धि, त्वरित सोच और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता होती है. ये अपने काम को पूरा करने में माहिर होती हैं और दूसरों को अपनी बात मनवाने में आसानी से कामयाब हो जाती हैं.

4.लक्ष्य प्राप्ति के लिए करती हैं काम

लक्ष्य प्राप्ति के लिए करती हैं काम
4

इसके अलावा, अंक 5 वाली लड़कियां अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में तुरंत बदलाव भी कर सकती हैं.

5.लक्ष्य प्राप्ति के लिए करती हैं काम

लक्ष्य प्राप्ति के लिए करती हैं काम
5

इसके अलावा, अंक 5 वाली लड़कियां अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में तुरंत बदलाव भी कर सकती हैं.

6.पैसा के प्रति होती हैं लालची

पैसा के प्रति होती हैं लालची
6

लेकिन ये पैसों की बहुत लालची होती हैं. यह बात इनके स्वभाव में अक्सर झलकती है. अक्सर ये पैसों के लिए ही प्यार करती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार इनके वैवाहिक जीवन में दो विवाह होने की संभावना रहती है.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

