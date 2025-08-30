Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 01:27 PM IST
1.मूलांक का होता है बड़ा महत्व
अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से मूलांक निकाला जाता है. यह 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनमें मूलांक 5 की लड़कियां बहुत ही खास होती हैं.
2.मूलांक 5
मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का ग्रह स्वामी बुध होता है.
3.दिमाग के होते हैं तेज
मूलांक 5 की लड़कियां दिमाग की बहुत तेज और बुद्धिमान होती हैं. ये किसी भी काम को तेजी से सीख लेती हैं. ये किसी भी काम को करने से डरते नहीं हैं. लड़कियां बहुत ही साहसी और कर्मशील होती हैं.
4.आकर्षित होते हैं लोग
मूलांक 5 की लड़कियों की गुण और सुंदरता को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं. ये खुद को हर परिस्थितियों में ढाल लेती हैं.
5.आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी
मूलांक 5 की लड़कियां बहुत आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होती हैं. इनमें कमाल की नेतृत्व क्षमता होती है. इसके साथ ही साहसी,दृढ़निश्चयी और व्यावहारिक होती हैं. इनमें गहरी समझ होती है.
6.स्वभाव से होती हैं दयालु
मूलांक 5 की लड़कियां बेहद दयालु होती हैं. ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती हैं. यह बहुत जिम्मेदार और देखभाल करने वाली होती हैं. परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ही मजबूत होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
