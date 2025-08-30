Twitter
Advertisement
Headlines

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व होता है. इसमें जन्मतिथि देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं. इनमें कुछ जन्मतारीख ऐसी हैं, जिनकी लड़कियां बुद्धिमान और ईमानदार होती हैं...

नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 01:27 PM IST

1.मूलांक का होता है बड़ा महत्व

मूलांक का होता है बड़ा महत्व
1

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से मूलांक निकाला जाता है. यह 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनमें मूलांक 5 की लड़कियां बहुत ही खास होती हैं. 

Advertisement

2.मूलांक 5 

मूलांक 5 
2

मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का ग्रह स्वामी बुध होता है. 

3.दिमाग के होते हैं तेज

दिमाग के होते हैं तेज
3

मूलांक 5 की लड़कियां दिमाग की बहुत तेज और बुद्धिमान होती हैं. ये किसी भी काम को तेजी से सीख लेती हैं. ये किसी भी काम को करने से डरते नहीं हैं. लड़कियां बहुत ही साहसी और कर्मशील होती हैं.

4.आकर्षित होते हैं लोग

आकर्षित होते हैं लोग
4

मूलांक 5 की लड़कियों की गुण और सुंदरता को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं. ये खुद को हर परिस्थितियों में ढाल लेती हैं.

TRENDING NOW

5.आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी 

आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी 
5

मूलांक 5 की लड़कियां बहुत आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होती हैं. इनमें कमाल की नेतृत्व क्षमता होती है. इसके साथ ही साहसी,दृढ़निश्चयी और व्यावहारिक होती हैं. इनमें गहरी समझ होती है.

6.स्वभाव से होती हैं दयालु

स्वभाव से होती हैं दयालु
6

मूलांक 5 की लड़कियां बेहद दयालु होती हैं. ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती हैं. यह बहुत जिम्मेदार और देखभाल करने वाली होती हैं. परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ही मजबूत होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
RG Kar murder: मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, ममता सरकार पर लगाए आरोप, बोला-मुझे फंसाया गया!
RG Kar murder: मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, ममता सरकार पर लगाए आरोप, बोला-मुझे फंसाया गया!
UP By Election 2024: चुनाव आयोग ने बदली UP, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीख
UP By Election 2024: चुनाव आयोग ने बदली UP, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीख
Nimrat-Abhishek का नाम जुड़ने से भड़कीं Simi Garewal, जूनियर बच्चन के बचाव में कही ये बात
Nimrat-Abhishek का नाम जुड़ने से भड़कीं Simi Garewal, जूनियर बच्चन के बचाव में कही ये बात
AUS vs PAK 1st ODI Highlights: कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
Reliance Jio ला सकता है 2025 में भारत का सबसे बड़ा IPO, रिपोर्ट का दावा
Reliance Jio ला सकता है 2025 में भारत का सबसे बड़ा IPO, रिपोर्ट का दावा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह
रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह
अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 
अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ
Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा
शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा
Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स
ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE