Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

धर्म
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 04:04 PM IST
1.ससुराल में मिलती है वीवीआईपी जैसी इज्जत
दरअसल शादी के बाद दामाद का ससुराल में खूब इज्जत मिलती है, लेकिन इनमें भी कुछ मूलांक ऐसे हैं, जिसके लड़के दामाद बनाकर सास ससुर की आंखों का तारा होते हैं. उन पर ससुराल में खूब प्यार लुटाया जाता है.
2.मूलांक 5 के लड़के
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लड़कों का मूलांक 5 होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध है. स्वामी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जन्म से लेकर पूरे जीवनकाल पर पड़ता है.
3.ससुराल में होते हैं सबके प्रिय
मूलांक 5 के लड़के अपनी ससुराल में बहुत ही प्यार और सम्मान पाते हैं. ये सास ससुर की आंखों का तारा बनते हैं. इनकी व्यवहार कुशलता से लेकर रुतबे के सामने सब फिका होता है. इनके ससुराल में पहुंचते ही लोग इनकी खातिरदारी में जुट जाते हैं.
4.ससुराल पक्ष के लोगों का रखते हैं खूब ध्यान
मूलांक 5 के लड़के ससुराल में खूब इज्जत पाते हैं. इनका स्वागत वीवीआईपी की तरह किया जाता है. इसकी एक वजह इस मूलांक के लड़कों को ससुराल पक्ष के लोगों से खूब प्यार करना है. उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी है.
5.अपने परिवार से करते हैं सबसे ज्यादा प्यार
मूलांक 5 के लड़के अपनी पत्नी के अलावा अपने परिवार से भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं से लेकर जरूरतों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. इसके अलावा अपनी बुद्धि और समझदारी के साथ घर का हर फैसला लेने में माहिर होते हैं.
6.पत्नी का भी रखते हैं ध्यान
मूलांक 5 के लड़के ज्ञानी होने के साथ ही जीवन में खूब ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. ये पत्नी की खुशियों का ध्यान रखते हैं. उनके नखरों को उठाने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
