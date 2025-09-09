FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया

Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय 

कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता

Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल

इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

IND vs UAE: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

HomePhotos

धर्म

Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

अंक ज्योतिष को देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं यह उनकी छोटी छोटी बातों को खोल देता है. इसी में आज उन लोगों की बात करेंगे, जिन तारीखों में जन्मे लड़कों को सास ससुर का खूब प्यार मिलता है. इन्हें यहां महाराजा समझा जाता है...

नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 04:04 PM IST

1.ससुराल में मिलती है वीवीआईपी जैसी इज्जत

ससुराल में मिलती है वीवीआईपी जैसी इज्जत
1

दरअसल शादी के बाद दामाद का ससुराल में खूब इज्जत मिलती है, लेकिन इनमें भी कुछ मूलांक ऐसे हैं, जिसके लड़के दामाद बनाकर सास ससुर की आंखों का तारा होते हैं. उन पर ससुराल में खूब प्यार लुटाया जाता है.  

Advertisement

2.मूलांक 5 के लड़के

मूलांक 5 के लड़के
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लड़कों का मूलांक 5 होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध है. स्वामी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जन्म से लेकर पूरे जीवनकाल पर पड़ता है.

3.ससुराल में होते हैं सबके प्रिय

ससुराल में होते हैं सबके प्रिय
3

मूलांक 5 के लड़के अपनी ससुराल में बहुत ही प्यार और सम्मान पाते हैं. ये सास ससुर की आंखों का तारा बनते हैं. इनकी व्यवहार कुशलता से लेकर रुतबे के सामने सब फिका होता है. इनके ससुराल में पहुंचते ही लोग इनकी खातिरदारी में जुट जाते हैं.

4.ससुराल पक्ष के लोगों का रखते हैं खूब ध्यान

ससुराल पक्ष के लोगों का रखते हैं खूब ध्यान
4

मूलांक 5 के लड़के ससुराल में खूब इज्जत पाते हैं. इनका स्वागत वीवीआईपी की तरह किया जाता है. इसकी एक वजह इस मूलांक के लड़कों को ससुराल पक्ष के लोगों से खूब प्यार करना है. उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी है.

TRENDING NOW

5.अपने परिवार से करते हैं सबसे ज्यादा प्यार 

अपने परिवार से करते हैं सबसे ज्यादा प्यार 
5

मूलांक 5 के लड़के अपनी पत्नी के अलावा अपने परिवार से भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं से लेकर जरूरतों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. इसके अलावा अपनी बुद्धि और समझदारी के साथ घर का हर फैसला लेने में माहिर होते हैं.

6.पत्नी का भी रखते हैं ध्यान

पत्नी का भी रखते हैं ध्यान
6

मूलांक 5 के लड़के ज्ञानी होने के साथ ही जीवन में खूब ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. ये पत्नी की खुशियों का ध्यान रखते हैं. उनके नखरों को उठाने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत
सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत
इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?
इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 
मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE