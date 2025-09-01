Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार

LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की खाली सीटों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स
नितिन शर्मा | Sep 01, 2025, 01:05 PM IST
1.मूलांक से करें पता
दरअसल अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक एक अलग अलग नौ ग्रह स्वामी होते हैं. ग्रह स्वामी का प्रभाव मूलांक के जातकों पर पड़ता है.
2.ऐसे निकाला जाता है मूलांक
किसी भी व्यक्ति का मूलांक निकालना बेहद मुश्किल नहीं है. इसे आप खुद निकाल सकते हैं. जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है तो इसमें 2+2 को जोड़ दें. यह 4 होगा. ऐसे में आपका मूलांक 4 है.
4.इन लोगों को होती है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
मूलांक 4 के लोगों को जिंदगी भर किसी न किसी बीमारी की संभावना बनी रहती है. इन लोगों की सेहत किसी न किसी वजह से खराब रहती है. हालांकि ये लोग अपने साहसी और दृढ़ निश्चयी स्वभाव से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास में रहते हैं.
5.टेंशन और डिप्रेशन रहता है हावी
मूलांक 4 के लोगों पर मानसिक तनाव और डिप्रेशन हावी रहता है. ये लोग एंजायटी जैसी समस्याओं से भी जूझते रहते हैं. हालांकि, उचित देखभाल और सही उपाय अपनाने पर ये परेशानियां कम हो सकती हैं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन और योगा जरूर करें. इससे मानसिक शांति बनी रहती है. स्वास्थ्य भी सही रहता है.
6.श्वास संबंधी परेशानी
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इससे बचने के लिए इन्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए.
7.खून की कमी
मूलांक 4 के लोगों में खून की कमी भी बहुत रहती है. ऐसे लोगों को अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए. इसके साथ ही संतुलित डाइट और पौष्टिक आहार लेना चाहिए. इसके अलावा नियमित रूप से पर्याप्त नींद और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
