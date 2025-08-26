Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

4 . इनसे शादी के बाद बदल जाती है जिंदगी

4

अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के पुरुष अपनी पत्नी को पलकों पर बिठाकर रखते हैं, जिसका भी विवाह इस मूलांके पुरुषों से होता है. उन महिलाओं का भाग्य संवर जाता है. इस मूलांक के पुरुष बेहद प्रेमपूर्ण और पत्नी को समर्पित होते हैं. अपनी पत्नी को सम्मान, सुख और खुशियां देने में कभी पीछे नहीं हटते.