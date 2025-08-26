Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 26, 2025, 12:58 PM IST
1.अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व
अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति का स्वभाव से लेकर उसका भविष्य जानने के लिए जन्मतारीख के साथ ही मूलांक का बड़ा महत्व है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. मूलांक व्यक्ति के जीवन की कई विशेषताओं को उजागर करता है.
2.मूलांक 4
मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनमें से हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के पुरुषों की. इस मूलांक के लोग अपने जीवनवाथी को पलकों पर बिठाकर रखते हैं.
3.ऐसे निकालते हैं मूलांक
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह राहु है. राहु इन लोगों को दृढ़ इच्छाशक्ति, अलग सोच और मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करता है.
4.इनसे शादी के बाद बदल जाती है जिंदगी
अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के पुरुष अपनी पत्नी को पलकों पर बिठाकर रखते हैं, जिसका भी विवाह इस मूलांके पुरुषों से होता है. उन महिलाओं का भाग्य संवर जाता है. इस मूलांक के पुरुष बेहद प्रेमपूर्ण और पत्नी को समर्पित होते हैं. अपनी पत्नी को सम्मान, सुख और खुशियां देने में कभी पीछे नहीं हटते.
5.बहुत केयरिंग होता है स्वभाव
मूलांक 4 के पुरुष अपने जीवनसाथी का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं. उनकी छोटी छोटी चीजों में मदद करते हैं. असहाय और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
6.मदद करने वाला होता है स्वभाव
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत ही गहराई समझते हैं. उनके दुख को महसूस कर अच्छा फिल कराने का प्रयास करते हैं. लाइफ पार्टनर की खुशियों को प्राथमिकता पर रखते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
