Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से इन राशियों के जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें, पहले ही हो जाएं सावधान

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

Crime News: गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

धर्म

Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

अंक ज्योतिष में संख्याओं का बड़ा महत्व होता है. व्यक्ति की जन्मतिथि का विशेष प्रभाव पड़ता है. व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व से लेकर स्वभाव और भविष्य तक का पता लगाया लिया जाता है. ऐसे में आज हम उन जन्मतारीख में जन्मे लड़कों की बात कर रहे हैं, जो पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं.

नितिन शर्मा | Aug 26, 2025, 12:58 PM IST

1.अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व

1

अंक ज्योतिष में​ किसी भी व्यक्ति का स्वभाव से लेकर उसका भविष्य जानने के लिए जन्मतारीख के साथ ही मूलांक का बड़ा महत्व है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. मूलांक व्यक्ति के जीवन की कई विशेषताओं को उजागर करता है.

2.मूलांक 4

2

मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनमें से हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के पुरुषों की. इस मूलांक  के लोग अपने जीवनवाथी को पलकों पर बिठाकर रखते हैं. 

3.ऐसे निकालते हैं मूलांक

3

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह राहु है. राहु इन लोगों को दृढ़ इच्छाशक्ति, अलग सोच और मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करता है.

4.इनसे शादी के बाद बदल जाती है जिंदगी

4

अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के पुरुष अपनी पत्नी को पलकों पर बिठाकर रखते हैं, जिसका भी विवाह इस मूलांके पुरुषों से होता है. उन महिलाओं का भाग्य संवर जाता है. इस मूलांक के पुरुष बेहद प्रेमपूर्ण और पत्नी को समर्पित होते हैं. अपनी पत्नी को सम्मान, सुख और खुशियां देने में कभी पीछे नहीं हटते.

5.बहुत केयरिंग होता है स्वभाव

5

मूलांक 4 के पुरुष अपने जीवनसाथी का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं. उनकी छोटी छोटी चीजों में मदद करते हैं. असहाय और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

6.मदद करने वाला होता है स्वभाव

6

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत ही गहराई समझते हैं. उनके दुख को महसूस कर अच्छा फिल कराने का प्रयास करते हैं. लाइफ पार्टनर की खुशियों को प्राथमिकता पर रखते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

