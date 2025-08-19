Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 19, 2025, 02:13 PM IST
1.मूलांक 3 के बच्चे
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है. ये बच्चे जब मन लगाकार पढ़ना शुरू करते हैं तो इन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता. .
2.गुरु ग्रह होते हैं स्वामी
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे बच्चों का मूलांक 3 होता है. इसका प्रतिनिधित्व गुरु बृहस्पति करते हैं. बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु हैं. इन्हें बुद्धि, विद्या और भाग्य का कारक माना गया है.
3.ऐसा होता है दिमाग
मूलांक 3 में जन्में बच्चों का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति करते हैं. ऐसे में ये दिमाग के तेज होने के साथ ही कोई भी स्किल आसानी से सिख लेते हैं. इनमें मेहनत करने का हौसला और साहस कूटकटकर भरा होता है.
4.कम उम्र में बन जाते हैं अमीर
मूलांक 3 के लड़के या लड़की दिमाग के तेज होने के साथ ही किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करते हैं. यही वजह है कि सफलता इनके कदम चूमती है और ये कम उम्र में ही अमीर हो जाते हैं.
5.इन क्षेत्रों में कमाते हैं नाम
मूलांक 3 के लोग पुलिस, आर्मी या फिर प्रशासनिक सर्विसेज के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम कमाते हैं. इन्हें इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त होती है.