Numerology: इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान

धर्म
Nitin Sharma | May 13, 2026, 05:15 PM IST
1.ऐसे निकाल सकते हैं अपना मूलांक
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 1 होता है. मूलांक को आसानी से जोड़कर निकाला जा सकता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. हर व्यक्ति का मूलांक होता है. आइए जानते हैं किस मूलांक की लड़कियां पति के लिए भाग्यशाली होती हैं.
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2.इन तारीखों में जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं पति के लिए भाग्यशाली
अंक ज्योतिष में किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी महिलाएं पिता और पति के लिए सौभाग्यशाली होती हैं. इनका मूलांक 3 होता है और स्वामी ग्रह गुरु हैं. यह ग्रह ज्ञान, सम्मान, धन और समृद्धि का कारक है. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार स्वभाव की होती हैं. ये हर परिस्थिति में बहुत ही सूझबूझकर काम लेती हैं.
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3.पति को करियर में मिलती है तरक्की
मूलांक 3 की लड़कियां अपने पति के लिए बेहद लकी होती हैं. ये मुश्किल समय में भी घबराती नहीं हैं. पति का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सही फैसले लेने में उनकी मदद करती हैं. करियर में तेजी से तरक्की करती हैं, जहां भी ये रहती हैं, वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. कंगाली दूर होने के साथ ही पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
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4.मजबूत होता है आत्मविश्वास
मूलांक 3 की लड़कियों में नेतृत्व क्षमता के आत्मविश्वास मजबूत होता है. ये अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाती हैं. जीवन में खूब पैसा, मान सम्मान की प्राप्ति करती हैं. ये रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देती हैं. परिवार को जोड़कर रखने की हर संभव कोशिश करती हैं. यही वजह है कि इनके रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहते हैं.
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5.पति के व्यापार में होती है बढ़ोतरी
मूलांक 3 की महिलाओं का पति अगर व्यापार से जुड़ा होता है. उनकी किस्मत का प्रभाव पति की तरक्की पर पड़ता है. उनके प्रभाव मात्र से व्यापार में दिन दोगुनी बढ़ोतरी होती है.
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