Numerology: इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान

2 . इन तारीखों में जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं पति के लिए भाग्यशाली

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अंक ज्योतिष में किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी महिलाएं पिता और पति के लिए सौभाग्यशाली होती हैं. इनका मूलांक 3 होता है और स्वामी ग्रह गुरु हैं. यह ग्रह ज्ञान, सम्मान, धन और समृद्धि का कारक है. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार स्वभाव की होती हैं. ये हर परिस्थिति में बहुत ही सूझबूझकर काम लेती हैं.

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