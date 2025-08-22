Twitter
Advertisement
Headlines

गली के कुत्तों को लेकर SC के नए फैसले पर भड़के राम गोपाल वर्मा, सवालों की झड़ी लगा दी

Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानिए इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

Dead Body Toe Tie: मौत के बाद क्यों बांधे जाते हैं महिला या पुरुष के पैरों के अंगूठे, आत्मा से है इसका संबंध

Bigg Boss 19 Premier: कब, कहां और कैसे LIVE देख सकेंगे Salman Khan का शो, पूरी डिटेल यहां जानें

Bihar Election 2025: इलेक्शन के ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए PM मोदी, उनके मिशन से समझिए मगध का मर्म

बिहार SIR पर SC का बड़ा आदेश, वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार कार्ड को करें शामिल, राजनीतिक दलों को दिया ये निर्देश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गली के कुत्तों को लेकर SC के नए फैसले पर भड़के राम गोपाल वर्मा, सवालों की झड़ी लगा दी

गली के कुत्तों को लेकर SC के नए फैसले पर भड़के राम गोपाल वर्मा, सवालों की झड़ी लगा दी

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानिए इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानें इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 

Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. अंक शास्त्र में व्यक्ति की जन्मतिथि और मूलांक देखकर ही उसके व्यक्तित्व से लेकर स्वभाव और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इनमें मूलांक 3 ऐसा है, जिसकी लड़कियां बेहद गुणवान होती हैं. ये पिता के लिए लकी चार्म सबित होती हैं.

नितिन शर्मा | Aug 22, 2025, 05:43 PM IST

1.मूलांक 1 से 9

मूलांक 1 से 9
1

दरअसल अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के साथ ही व्यक्ति का पता मूलांक से लगाया जा सकता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके ग्रह स्वामी भी अलग अलग 9 ग्रह होते हैं.

Advertisement

2.इन लोगों का होता है मूलांक 3

इन लोगों का होता है मूलांक 3
2

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. इनके स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के जातक बेहद गुणवान होते हैं. 

3.बहुत ही गुणवान होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां

बहुत ही गुणवान होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां
3

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियां बहुत ही गुणवान होती हैं. इनका दिमाग तेज होने के साथ ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल होती हैं. इन पर गुरु बृहस्पति की कृपा होती है.

4.भाग्यशाली होती है ये लड़कियां

भाग्यशाली होती है ये लड़कियां
4

मूलांक 3 की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है. इनके जन्म के साथ ही घर में बरकत आती है. मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. पिता के दिन दोगुनी तरक्की होती है.

TRENDING NOW

5.पिता के लिए होती हैं लकी चार्म

पिता के लिए होती हैं लकी चार्म
5

मूलांक 3 की लड़कियां पिता के लिए बहुत ही लकी होती हैं. इन्हें लकी चार्म कहना गलत नहीं होगा. ये अपने गुण के आधार पर घर में सभी का मन जीत लेती हैं. हर कोई इन्हें देखकर मोहित हो जाता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cholesterol Remedy: नसों में जकड़े कोलेस्ट्रॉल को काटकर बाहर ला देंगे ये 5 फूड्स, नसों की सिकुड़न भी होगी दूर
Cholesterol Remedy: नसों में जकड़े कोलेस्ट्रॉल को काटकर बाहर ला देंगे ये 5 फूड्स, नसों की सिकुड़न भी होगी दूर
पहले फैंस के बीच और फिर मन्नत में Shah Rukh Khan ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, सामने आई झलक
पहले फैंस के बीच और फिर मन्नत में Shah Rukh Khan ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, सामने आई झलक
Greater Noida: लड़की के बाल पकड़कर युवक ने जमकर लगाए थप्पड़, घटना का Video Viral
Greater Noida: लड़की के बाल पकड़कर युवक ने जमकर लगाए थप्पड़, घटना का Video Viral
Jammu-Kashmir News: आतंकी उस्मान को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, लश्कर के टॉप कमांडरों में था शामिल 
आतंकी उस्मान को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, लश्कर के टॉप कमांडरों में था शामिल
Aaj ka Mausam: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में फैला जहर, इन राज्यों पड़ने लगी गुलाबी ठंड, नेहरू नगर में 431 पहुंचा AQI
Aaj ka Mausam: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में फैला जहर, इन राज्यों पड़ने लगी गुलाबी ठंड, नेहरू नगर में 431 पहुंचा AQI
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 
Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म
इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक
इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक
Ambani Family Education: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री
Ambani Family Education: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री
High Blood Pressure के मरीज न करें इन 4 चीजों को खाने की गलती, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत
High Blood Pressure के मरीज न करें इन 4 चीजों को खाने की गलती, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE