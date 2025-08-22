Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

गली के कुत्तों को लेकर SC के नए फैसले पर भड़के राम गोपाल वर्मा, सवालों की झड़ी लगा दी
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 22, 2025, 05:43 PM IST
1.मूलांक 1 से 9
दरअसल अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के साथ ही व्यक्ति का पता मूलांक से लगाया जा सकता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके ग्रह स्वामी भी अलग अलग 9 ग्रह होते हैं.
2.इन लोगों का होता है मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. इनके स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के जातक बेहद गुणवान होते हैं.
3.बहुत ही गुणवान होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मी लड़कियां बहुत ही गुणवान होती हैं. इनका दिमाग तेज होने के साथ ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल होती हैं. इन पर गुरु बृहस्पति की कृपा होती है.
4.भाग्यशाली होती है ये लड़कियां
मूलांक 3 की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है. इनके जन्म के साथ ही घर में बरकत आती है. मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. पिता के दिन दोगुनी तरक्की होती है.
5.पिता के लिए होती हैं लकी चार्म
मूलांक 3 की लड़कियां पिता के लिए बहुत ही लकी होती हैं. इन्हें लकी चार्म कहना गलत नहीं होगा. ये अपने गुण के आधार पर घर में सभी का मन जीत लेती हैं. हर कोई इन्हें देखकर मोहित हो जाता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
