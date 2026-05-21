Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां

6 . ये हैं इनकी कमजोरी

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मूलांक 2 के लोगों की कुछ कमजोरियां हैं, जो इन्हें जीवन में कई बार समस्याओं में डाल देती हैं. इनमें सबसे पहला है इनका जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना. इसके साथ ही ओवरथिंकिंग और नेगेटिव लोगों की संगत इन्हें बर्बाद कर सकती है. इसलिए भावनाओं पर संतुलन रखें.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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