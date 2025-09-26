Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

टैलेंटेड तोते ने हेलमेट पहन दौड़ा दी साइकिल, Viral Video देख लोग बोले- ये तो नियमों का पक्का है!
नितिन शर्मा | Sep 26, 2025, 09:45 AM IST
1.मूलांक 2 है खास
अंक ज्योतिष में आज हम मूलांक 2 के लड़कों की बात करेंगे. यह मूलांक किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है.
2.स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होते हैं
मूलांक 2 के लड़के स्वभाव से बहुत की कोमल और संवेदनशील होते हैं. यह प्रभाव इनके जीवन में भी झलकता है. ये लोग किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं.
3.पत्नी के प्रति होते हैं समर्पित
मूलांक 2 में जन्मे लड़के अपने जीवनसाथी के पति बहुत ही ईमानदार और समर्पित होते हैं. ये लोग हर फैसला पत्नी से सलाह लेकर ही लेते हैं. यहां तक की ज्यादातर फैसले पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते. इसी वजह से इन्हें जारू का गुलाम कहा जाता है. दरअसल, यह गुलामी प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव पर टिकी होती है.
4.इन क्षेत्रों कमाते हैं नाम
मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है. रिश्ते निभाने में भी ये बेहतर साबित होते हैं. इसके साथ ही इनका कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक क्षेत्रों में खासी रूची होती हैं. इन क्षेत्रों में ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं.
5.समाज में कमाते हैं नाम
मूलांक 2 के लोग अपने दम पर न सिर्फ पैसा कमाते हैं. ये लोग सामज में जल्द ही लोकप्रिय हो जाते हैं. एक अच्छे मित्र भी साबित होते हैं.