टैलेंटेड तोते ने हेलमेट पहन दौड़ा दी साइकिल, Viral Video देख लोग बोले- ये तो नियमों का पक्का है!

Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव

लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

धर्म

Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से लेकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. सभी का मूलांक और व्यक्तित्व अलग होता है. ऐसे में एक विशेष मूलांक के लड़कों में पत्नी को खुश रखने का खास गुण होता है. ये अपने संबंधों को अच्छे से निभाने के साथ ही हर फैसला पत्नी से पूछकर ही करते हैं.

नितिन शर्मा | Sep 26, 2025, 09:45 AM IST

1.मूलांक 2 है खास

मूलांक 2 है खास
1

अंक ज्योतिष में आज हम मूलांक 2 के लड़कों की बात करेंगे. यह मूलांक किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है.

2.स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होते हैं

स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होते हैं
2

मूलांक 2 के लड़के स्वभाव से बहुत की कोमल और संवेदनशील होते हैं. यह प्रभाव इनके जीवन में भी झलकता है. ये लोग किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं.

3.पत्नी के प्रति होते हैं समर्पित​

पत्नी के प्रति होते हैं समर्पित​
3

मूलांक 2 में जन्मे लड़के अपने जीवनसाथी के पति बहुत ही ईमानदार और समर्पित होते हैं. ये लोग हर फैसला पत्नी से सलाह लेकर ही लेते हैं. यहां तक की ज्यादातर फैसले पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते. इसी वजह से इन्हें जारू का गुलाम कहा जाता है. दरअसल, यह गुलामी प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव पर टिकी होती है.

4.इन क्षेत्रों कमाते हैं नाम

इन क्षेत्रों कमाते हैं नाम
4

मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है. रिश्ते निभाने में भी ये बेहतर साबित होते हैं. इसके साथ ही इनका कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक क्षेत्रों में खासी रूची होती हैं. इन क्षेत्रों में ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं.

5.समाज में कमाते हैं नाम

समाज में कमाते हैं नाम
5

मूलांक 2 के लोग अपने दम पर न सिर्फ पैसा कमाते हैं. ये लोग सामज में जल्द ही लोकप्रिय हो जाते हैं. एक अच्छे मित्र भी साबित होते हैं. 

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

