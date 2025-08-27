Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 27, 2025, 11:48 AM IST
1.मूलांक 1 से लेकर 9
दरअसल मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं, हर मूलांक का एक अलग स्वामी ग्रह होता है. उक्त ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व तक पर पड़ता है. लड़के या लड़की का मूलांक उनकी जन्म तारीख से ही पता लगता है.
2.ससुराल में मिलता है प्यार
जब भी बात बेटी के ससुराल की आती है तो हर कोई सोच में पड़ जाता है. ऐसे में हम एक ऐसे मूलांक की बात कर रहे हैं, जिनमें जन्मी बेटी ससुराल में भी बहू की जगह बेटी बनकर ही रहती है. उसे यहां सास ससुर और परिवार से खूब प्यार मिलता है.
3.मूलांक 2
मूलांक 2 किसी भी महीने की 2,11 और 20 तारीख में जन्मी लड़कियों का होता है. मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. चंद्रमा ज्ञान और शांति का कारक माना गया है. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही समझदार होती हैं.
4.शांत स्वभाव के साथ करती हैं अट्रैक्ट
मूलांक 2 की लड़कियां शांत स्वभाव की होने के साथ ही सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ये अपने घर से लेकर ससुराल तक में सभी की दुलारी रहती हैं. सभी को सम्मान भी देती हैं.
5.सभी की भावनाओं का रखती हैं ध्यान
किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मी लड़कियां घर, ससुराल या रिश्तेदार जिसके भी संपर्क में रहती है. उनकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखती हैं. बहुत ही सोच समझकर बोलती हैं. इसलिए भी ये सभी लाडली बन जाती हैं.
6.ससुराल में मिलता है बेटी सा प्यार
मूलांक 2 की लड़कियों को ससुराल में बेटी सा प्यार मिलता है. पति से लेकर सास ससुर तक इन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
