Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

3 . इन तारीखों में जन्मे लोगों की बनती है अच्छी जोड़ी

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और 3 वालों की अच्छी जोड़ी बनती है. मूलांक किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही आत्मविश्वासी और महत्वकांक्षी होते हैं. इन्हें हर काम में आगे रहना पसंद होता है और ये अपने साथी को भी सफलता की राह पर प्रेरित करते हैं. वहीं मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही समझदार, रचनात्मक और ज्ञानप्रिय होते हैं. ये अपने विचारों से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं. ये लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं.