Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

धर्म
नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 02:20 PM IST
1.अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं
आज हम बात करेंगे ऐसी जन्मतारीख और मूलांक की, जिनमें जन्मे लोग एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं. ये लोग आपस में इतनी अच्छी तरह तालमेल बैठा लेते हैं कि इनका रिश्ता लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बना रहता है.
2.मूलांक
इनमें बात करेंगे दो मूलांकों की, जिनकी जोड़ी लंबे समय तक चलती है. इन्हें जीवन में खूब सफलता मिलने के साथ ही इनके बीच में अच्छा प्यार होता है. इनमें मूलांक 1 और 3 और दूसरों मूलांक 6 और 9 हैं.
3.इन तारीखों में जन्मे लोगों की बनती है अच्छी जोड़ी
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और 3 वालों की अच्छी जोड़ी बनती है. मूलांक किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही आत्मविश्वासी और महत्वकांक्षी होते हैं. इन्हें हर काम में आगे रहना पसंद होता है और ये अपने साथी को भी सफलता की राह पर प्रेरित करते हैं. वहीं मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही समझदार, रचनात्मक और ज्ञानप्रिय होते हैं. ये अपने विचारों से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं. ये लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं.
4.पार्टनरों के बीच होता है विश्वास और प्यार
मूलांक 1 और 3 वाले एक अच्छे पार्टनर होते हैं. इनके बीच जोश और ऊर्जा की समझदारी होती है. इनमें प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास इनके रिश्ते को मजबूत बनाता है. इनके बीच विचारों की कमी नहीं होती और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं. यही वजह है कि इनका रिश्ता लंबा चलता है.
5.मूलांक 6 और 9 की जोड़ी
मूलांक 6 किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग बहुत ही भावनात्मक, केयरिंग और रोमांटिक होते हैं. ये अपने पार्टनर खूब ध्यान रखते हैं. वहीं मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग दृढ़ इच्छाशक्ति, जोश और जिम्मेदारी से भरपूर होते हैं. वे अपने साथी की हर छोटी-बड़ी खुशी का पूरा ध्यान रखते हैं. हर स्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं.
6.स्थिरता और सुरक्षा का संबंध
मूलांक 6 के लोग बेहद कोमल, प्रेमी और संबंधों का ध्यान रखते हैं. वहीं मूलांक 9 के लोग अपने पार्टनर के प्रति सुरक्षा और प्यार का भाव रखते हैं. इन दोनों के यही गुण आपस में इन्हें जोड़ते हैं. इनके बीच न तो घमंड होता है और न ही कोई गलतफहमी जगह बना पाती है. यही वजह है कि इनके संबंधों में सम्मान, भरोसा और सच्चा अपनापन होता है.
7.सबसे मजबूत होती है जोड़ी
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 और 9 वालों की जोड़ी बहुत ही मजबूत, समझदार और सच्चे प्यार पर टीकी होती है. इनका रिश्ता समय के साथ और गहरा होता चला जाता है. इनमें कभी खटास नहीं आती. ये लोग पूरा जीवन प्यार से बिताते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
