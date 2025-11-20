FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा

धर्म

धर्म

Numerology: नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा

बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में इस बार एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत सरकार बनाई है. सरकार के नई ग​ठन की शुरुआत के साथ ही आज नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. आज नीतीश कुमार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा.

नितिन शर्मा | Nov 20, 2025, 11:04 AM IST

10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार
आइए उनके मूलांक और राशि से जानते हैं कि आखिरी कैसे नीतीश कुमार हमेशा बिहार की राजनीति में उच्च पद पर बने रहते हैं. अपनी मेहनत, जनता के विश्वास के साथ ही ग्रहों और नक्षत्रों के गठजोड़ से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे.

इसदिन हुआ नीतीश कुमार का जन्म
अंक ज्योतिष का व्यक्ति की कुंडली में राशि, नक्षत्र और ग्रह के बराबर महत्व है. अंक ज्योतिष में जन्म तिथि देखकर व्यक्ति के स्वभाव, खूबियों से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. ऐसे में नीतीश कुमार की बात करें तो उनका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ है. 

नीतीश कुमार का है मूलांक 1
नीतीश कुमार का मूलांक 1 है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह ग्रहों का राजा सूर्य है. ऐसे में सूर्य की शुभ परिणामों का प्रभाव उस मूलांक के जातकों पर पड़ता है. आइए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार का मूलांक कैसे उन्हें उच्च पद बनाये रखता है. इसकी खूबियां ...

लंबे समय से हैं राजनीति में सर्किय
नीतीश कुमार पिछले काफी समय से बिहार की राजनीति में सर्किय हैं. उन्हें इसका लाभ मिला है. राजनीति की समझ, संघर्ष और किस्मत से नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर बिहार के सीएम तक का सफर तय किया है. इसकी वजह नीतीश कुमार का सूर्य ग्रह का उच्च स्थान और स्वामी होना है. सूर्य की कृपा से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है. 

सूर्य के प्रभाव से मिलता है उच्च स्थान
बिहार की राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा राजनीति से लेकर पद की बात करें तो शीर्ष पर रहे हैं. नीतीश के बड़े लीडर बनने के​ पिछे उनकी मेहनत के साथ ही सूर्य का स्वामी ग्रह और शुभ प्रभाव होना है, जो जातकों पर एनर्जी, तेज और उच्च स्थान पर बनाये रखता है. 

यह ग्रह बनाये रखता है राजा
ज्योतिष की मानें तो ग्रहों का राजा सूर्य है, जिस भी व्यक्ति पर सूर्य की कृपा होती है. उसमें सूर्य के गुण और शुभ प्रभाव आते हैं. इससे व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है. वह हमेशा उच्च स्थान पर काबिज रहता है. जीवन में धन दौलत से लेकर मान सम्मान तक खूब कमाता है.

तेज दिमाग और लीडरशिप क्वॉलिटी
मूलांक 1 वालों में लीडरशिप क्वॉलिटी होती है. ये लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही चीजों को तोड़मोड़ कर अपने पक्ष में करने में माहिर होते हैं. सूर्य के बलवान होने की वजह से ये चमकते रहते हैं. इनके सभी काम आसानी बन जाते हैं. इस मूलांक के लोग राजनीति के लिए ही बने होते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

 Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

