Numerology: नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा

7 . तेज दिमाग और लीडरशिप क्वॉलिटी

मूलांक 1 वालों में लीडरशिप क्वॉलिटी होती है. ये लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही चीजों को तोड़मोड़ कर अपने पक्ष में करने में माहिर होते हैं. सूर्य के बलवान होने की वजह से ये चमकते रहते हैं. इनके सभी काम आसानी बन जाते हैं. इस मूलांक के लोग राजनीति के लिए ही बने होते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

