Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

2 . इन नंबरों को माना जाता है नकारात्मक

ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं. हर मूलांक का स्वामी ग्रह अलग होता है. इसी से नंबर की एनर्जी और उसके प्रभाव का पता लगाया जाता है. कुछ नंबर बेहद अच्छी वाइब देते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इनमें नंबर 8 शनि का माना जाता है. यानी नंबर 8 के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यह नंबर व्यक्ति को संघर्ष देता है. 13 नंबर बाधा का संकेत देता है. वहीं 26 नंबर हानि और अशुभ माना जाता है.