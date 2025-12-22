FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा, किया दावा- ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में 0 बना देंगे | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, 12 पेज का मिला सुसाइड नोट

पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, 12 पेज का मिला सुसाइड नोट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 

Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती

T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

HomePhotos

धर्म

Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि हर नंबर के पास अपनी एक अलग एनर्जी होती है. यह नंबर अगर आपके जीवन में आ जाये तो आपकी तरक्की पक्का है, हालांकि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जो जीवन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं. यह नंबर आपके मोबाइल से लेकर घर या गाड़ी के हो सकते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 22, 2025, 05:08 PM IST

1.मोबाइल नंबर

मोबाइल नंबर
1

ज्योतिष के अनुसार, जिस तरह कुंडली में नौ ग्रह व्यक्ति पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं. ठीक ऐसे ही आपके जीवन में नंबरों का प्रभाव होता है. मोबाइल के अच्छे नंबर आपको तरक्की दिलाते हैं तो वहीं कुछ नंबर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

Advertisement

2.इन नंबरों को माना जाता है नकारात्मक

इन नंबरों को माना जाता है नकारात्मक
2

ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं. हर मूलांक का स्वामी ग्रह अलग होता है. इसी से नंबर की एनर्जी और उसके प्रभाव का पता लगाया जाता है. कुछ नंबर बेहद अच्छी वाइब देते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इनमें नंबर 8 शनि का माना जाता है. यानी नंबर 8 के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यह नंबर व्यक्ति को संघर्ष देता है. 13 नंबर बाधा का संकेत देता है. वहीं 26 नंबर हानि और अशुभ माना जाता है.

3.ये हैं भाग्यशाली नंबर

ये हैं भाग्यशाली नंबर
3

वहीं आपके जन्म की तरीख और दिन और भाग्यांक से मोबाइल नंबर का मैच होना काफी शुभ माना जाता है. इस तरह से मोबाइल नंबर का अलाइन होना जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है. यह व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोलता है

4.कम होता डिजिट होता है अशुभ

कम होता डिजिट होता है अशुभ
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर में कई नंबरों को रिपीट होना सही नहीं है. मोबाइल नंबरों का घटते क्रम में होना अशुभ माना गया है. जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर 987552001 है तो इसे अशुभ माना जाता है. इससे एनर्जी खत्म होती हैं. काम में बाधाएं आती हैं. 

TRENDING NOW

5.मोबाइल नंबर का बढ़ता क्रम होता है शुभ

मोबाइल नंबर का बढ़ता क्रम होता है शुभ
5

अंक ज्योतिष की मानें तो मोबाइल नंबर का बढ़ता क्रम बेहद शुभ होता है. यानी जैसे अगर आपका नंबर 880056789 है तो यह बेहद शुभ होता है. हालांकि इस नंबर का जोड़ मूलांक या भाग्यांक से मैच करना बेहद शुभ होता है. यह लकी नंबर माना जाता है.

6.इस तरह समस्याएं पैदा करता है मोबाइल नंबर

इस तरह समस्याएं पैदा करता है मोबाइल नंबर
6

ज्योतिष की मानें तो मोबाइल नंबर का बार बार रिपीट होना या नीचे क्रम में जाने की वजह से यह नेगेटिव एनर्जी देता है. इसकी वजह से मेहनत मऔर सफलता में रुकावट आती है. असमय फोन बजने से एकाग्रता का नाश होता है. 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 
Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती
T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन
T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन
Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल
Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
MORE
Advertisement