Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

नितिन शर्मा | Dec 22, 2025, 05:08 PM IST
1.मोबाइल नंबर
ज्योतिष के अनुसार, जिस तरह कुंडली में नौ ग्रह व्यक्ति पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं. ठीक ऐसे ही आपके जीवन में नंबरों का प्रभाव होता है. मोबाइल के अच्छे नंबर आपको तरक्की दिलाते हैं तो वहीं कुछ नंबर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं.
2.इन नंबरों को माना जाता है नकारात्मक
ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं. हर मूलांक का स्वामी ग्रह अलग होता है. इसी से नंबर की एनर्जी और उसके प्रभाव का पता लगाया जाता है. कुछ नंबर बेहद अच्छी वाइब देते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इनमें नंबर 8 शनि का माना जाता है. यानी नंबर 8 के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यह नंबर व्यक्ति को संघर्ष देता है. 13 नंबर बाधा का संकेत देता है. वहीं 26 नंबर हानि और अशुभ माना जाता है.
3.ये हैं भाग्यशाली नंबर
वहीं आपके जन्म की तरीख और दिन और भाग्यांक से मोबाइल नंबर का मैच होना काफी शुभ माना जाता है. इस तरह से मोबाइल नंबर का अलाइन होना जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है. यह व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोलता है
4.कम होता डिजिट होता है अशुभ
अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर में कई नंबरों को रिपीट होना सही नहीं है. मोबाइल नंबरों का घटते क्रम में होना अशुभ माना गया है. जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर 987552001 है तो इसे अशुभ माना जाता है. इससे एनर्जी खत्म होती हैं. काम में बाधाएं आती हैं.
5.मोबाइल नंबर का बढ़ता क्रम होता है शुभ
अंक ज्योतिष की मानें तो मोबाइल नंबर का बढ़ता क्रम बेहद शुभ होता है. यानी जैसे अगर आपका नंबर 880056789 है तो यह बेहद शुभ होता है. हालांकि इस नंबर का जोड़ मूलांक या भाग्यांक से मैच करना बेहद शुभ होता है. यह लकी नंबर माना जाता है.
6.इस तरह समस्याएं पैदा करता है मोबाइल नंबर
ज्योतिष की मानें तो मोबाइल नंबर का बार बार रिपीट होना या नीचे क्रम में जाने की वजह से यह नेगेटिव एनर्जी देता है. इसकी वजह से मेहनत मऔर सफलता में रुकावट आती है. असमय फोन बजने से एकाग्रता का नाश होता है.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
