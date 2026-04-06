Numerology Mobile Number: मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते

धर्म
Nitin Sharma | Apr 06, 2026, 08:40 AM IST
1.मोबाइल नंबरों का प्रभाव
मोबाइल नंबर सिर्फ बातचीत करने का एक माध्यम नहीं रह गया है. यह आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है. यही वजह है कि जानकार लोग मोबाइल नंबर लेते समय अंक ज्योतिष का ध्यान जरूर रखते हैं.अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला की मानें तो यह नंबर हमारी शुभ और अशुभ दोनों को प्रभावित करते हैं.आइए जानते हैं मोबाइल नंबर में किन नंबरों को होता है ज्यादा महत्व और प्रभाव...
(Credit Image AI)
2.इन नंबरों का होता ज्यादा महत्व
भारत के अंदर मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती हैं, लेकिन इनमें से पीछे की 4 डिजिट अंक ज्योतिष की पर गहरा प्रभाव डालती हैं. ज्योतिष की मानें तो नंबर लेते समय व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. वहीं अगर आप आपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं तो पीछे की 4 डिजिट में ये 2 जरूर शामिल कर लें, ये 2 डिजिट व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकती हैं. तरक्की के रास्ते खोलती हैं और राजयोग का निर्माण करती हैं.
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3.इन 2 डिजिट को मोबाइल नंबर में जरूर करें शामिल
अंक ज्योतिष की मानें तो वैसे तो अंक ज्योतिष में सभी नंबर पावरफुल हैं, लेकिन 2 डिजिट ऐसी हैं, जो मोबाइल नंबर में शामिल जरूर करनी चाहिए. ये नंबर राजयोग बनाते हैं. इन 2 डिजिट में शामिल हैं 5 और 9 नंबर यानी 59 मोबाइल नंबर जरूर रखें.
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4.क्या पड़ता है 2 डिजिट का प्रभाव
मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती हैं. इनमें पीछे की 4 डिजिट में 59 को जरूर शामिल कर लें. ज्योतिष में इन नंबरों को बुद्धि बैलेंस और शक्ति का कारक माना गया है, जो मिलकर व्यक्ति को सफलता बनाने के साथ ही उसे मजबूत और धनवान बनाता है.
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5.बुध और ग्रहों के सेनापति बनाते हैं राजयोग
अंक ज्योतिष में नंबर 5 के स्वामी ग्रह बुध और नंबर 9 के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल हैं. बुध बुद्धि, बैलेंस और व्यापार के कारक हैं. वहीं मंगल शक्ति, आत्मविश्वास और मजबूती के कारक हैं. इन दोनों नंबरों को कॉम्बिनेशन राजयोग का निर्माण करता है. इसकी पावर से व्यक्ति कुछ ही समय सफलता पा लेता है.
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6.मोबाइल नंबर में शामिल करें 59
अंक ज्योतिष की मानें तो जो भी व्यक्ति व्यापार से लेकर नौकरी तक में सफलता प्राप्ति और पैसा चाहता है तो उसे मोबाइल नंबर में 59 जरूर शामिल करना चाहिए. इससे राजयोग का निर्माण बनता है, जो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में प्रभाव डालता है.
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डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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