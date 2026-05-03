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Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

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Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि से उसका मूलांक (Mulank) या जन्मांक निकाला जाता है. यह मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, करियर, भाग्य और जीवन से जुड़े कई रहस्य खोलता है. आइए आज जानते हैं उन मूलांक के लोगों के बारे में, जिनके लिए यह महीना कठिन हो सकता है.

Abhay Sharma | May 03, 2026, 07:02 PM IST

1.इन मूलांक वालों के लिए कठिन है मई का महीना

इन मूलांक वालों के लिए कठिन है मई का महीना
1

आज हम आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ ऐसे मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लिए मई का महीना कठिन हो सकता है. इन मूलांक के जातकों को यह महीना परेशानी और नुकसान दे सकता है. आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में.. (AI Image)

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2.मूलांक 3

मूलांक 3
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 3 होता है और अंक ज्योतिष की गणना बताती है कि इस महीने यानी मई में मूलांक 3 वाले गलत निर्णयों के कारण नुकसान उठा सकते हैं. इसलिए करियर, आर्थिक मामले जल्‍दबाजी न करें, सोच-समझकर ही फैसले लें. बता दें कि इस महीने मान हानि होने के भी योग हैं. इसलिए आपके लिए सही यही होगा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ या परिजनों से सलाह लें. (AI Image)

3.मूलांक 7

मूलांक 7
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक 7 होता है. आप इस बात का ध्यान रखें कि मई में बेवजह इमोशनल न हों और न ही हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करें. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो धोखा खा सकते हैं. इसके अलावा लेन-देन भी सावधानी से करें. आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देख-परखकर ही भरोसा करें. (AI Image)

4.मूलांक 9 

मूलांक 9 
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. मई 2026 में मूलांक 9 वाले लोग अपने गुस्‍से पर काबू रखें, इससे रिश्‍ते बिगड़ेंगे और नुकसान भी होगा. इसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ सकता है. इसलिए खुद को शांत रखें. अगर आपका इनमें से कोई भी मूलांक है तो बताई गई सावधानियां बरतें, इससे आप नुकसान से बच सकते हैं.  (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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