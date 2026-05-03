Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

4 . मूलांक 9

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अंक ज्योतिष के अनुसार, 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. मई 2026 में मूलांक 9 वाले लोग अपने गुस्‍से पर काबू रखें, इससे रिश्‍ते बिगड़ेंगे और नुकसान भी होगा. इसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ सकता है. इसलिए खुद को शांत रखें. अगर आपका इनमें से कोई भी मूलांक है तो बताई गई सावधानियां बरतें, इससे आप नुकसान से बच सकते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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