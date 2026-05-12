Numerology: इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट

5 . हमेशा उच्चा करते हैं अपनी मां का नाम और सम्मान

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इन तारीखों में जन्मे लड़के शिखर पर पहुंचकर अपनी मां का नाम ​और सम्मान बढ़ाते हैं. ये लोग बिना मां के आशीर्वाद के घर से बाहर निकलते.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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