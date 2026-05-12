Numerology: इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट

धर्म
Nitin Sharma | May 12, 2026, 10:37 AM IST
1.मां का मिलता है खूब प्यार
ये बच्चे भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में उनका साथ ही छोड़ते हैं. बुढ़ापे में भी मां की हर बात का ध्यान रखते हैं. हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं. इसका पता आप बच्चों की जन्म तिथि से लगा सकते हैं. यही वजह है कि इन्हें Mama’s Boy भी कहा जाता है. आइए जानते हैं...
(Credit Image AI)
2.इन तारीखों में लड़के होते हैं मम्माज बॉय
अंक शास्त्र के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 2, 3, 6, 8, 15, 20, 26 और 28 तारीख में जन्मे लड़के मम्माज बॉय माने जाते हैं. ये मां के दुलारे होने के साथ ही हर कदम पर अपनी मां को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं. उनकी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं.
(Credit Image AI)
3.हर काम में लेते हैं मां की सलाह
इन तारीखों में जन्मे लड़के छोटे से लेकर कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी मां की सलाह जरूर लेते हैं. मां से पूछकर ही हर काम करते हैं. इन्हें मां का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं.
(Credit Image AI)
4.जीवन में मां के सपोर्ट से पाते हैं बड़ा मुकाम
मूलांक 1, 2 6 और 8 वाले अपनी मां को भगवान की तरह मानते हैं. इन्हें मां का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, जिसे पाकर ही ये लोग जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं. इन्हें बहुत कम समय में बड़ी सफलता मिल जाती है.
(Credit Image AI)
5.हमेशा उच्चा करते हैं अपनी मां का नाम और सम्मान
इन तारीखों में जन्मे लड़के शिखर पर पहुंचकर अपनी मां का नाम और सम्मान बढ़ाते हैं. ये लोग बिना मां के आशीर्वाद के घर से बाहर निकलते.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.