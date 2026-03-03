Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

धर्म
Nitin Sharma | Mar 03, 2026, 11:25 AM IST
1.सूर्य को जल अर्पित करें
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इसका स्वामी ग्रह सूर्य हैं. ऐसे में ग्रहण के दिन इस मूलांक के लोगों को महादेव को जल अर्पित करें. ऐसा करने से अशुभ प्रभाव दूर होता है.
(Credit Image AI)
2.मंत्रों का करें जाप
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इसके स्वामी ग्रह चंद्र देव हैं. ऐसे में ग्रहण के दिन चंद्र देव से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए. इन लोगों को आज के दिन अपनी मां से बहस न करें. इससे दुर्भाग्य आ सकता है.
(Credit Image AI)
3.इन लोगों को कराएं भोजन
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक 3 है. इस मूलांक के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में इन लोगों को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए. इस दिन गुस्सा करने से बचें.
(Credit Image AI)
4.ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसके स्वामी ग्रह राहु हैं. ऐसे में चंद्र ग्रहण वाले दिन इन लोगों को शांत रहना चाहिए. आज के दिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं. आज सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें.
(Credit Image AI)
5.भगवान विष्णु का करें जाप
5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. चंद्र ग्रहण वाले दिन इन लोगों को किसी शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों का जाप करें.
(Credit Image AI)
6.नमक के पानी से स्नान और भगवान का ध्यान
6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. वहीं 7, 16 और 25 तारीख कें जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इनके स्वामी केतु हैं. वहीं 6 के स्वामी शुक्र हैं. ऐसे में मूलांक 6 के लोग नमक वाले पानी से स्नान करें. वहीं मूलांक 7 वाले ग्रहण के बीच शांत बैठकर भगवान ध्यान करें.
(Credit Image AI)
7.हनुमान चालीसा का पाठ और दान है जरूरी
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. चंद्र ग्रहण वाले दिन सफाईकर्मी या जरूरतमंदों को दान करें. इस दिन किसी से भी न उलझें. किसी भी व्यक्ति का नुकसान करने से बचायें. वहीं 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं, ऐसे में इन लोगों को चंद्र ग्रहण के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
Ad