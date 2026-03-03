Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

7 . हनुमान चालीसा का पाठ और दान है जरूरी

7

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. चंद्र ग्रहण वाले दिन सफाईकर्मी या जरूरतमंदों को दान करें. इस दिन किसी से भी न उलझें. किसी भी व्यक्ति का नुकसान करने से बचायें. वहीं 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं, ऐसे में इन लोगों को चंद्र ग्रहण के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Ad