Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता

4 . इन नंबरों से बनती है लॉटरी

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अंक ज्योतिष की मानें तो लो शू ग्रिड में अगर आपके तीनों तीन बॉक्स भरते हैं तो इसमें आप 4-5 और 6 और 2- 5 -8 आने पर लॉटरी के योग बनते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद शुभ होते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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