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Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता

आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता

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Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को खूब मेहनत करने के बाद सफलता और धन संपत्ति नहीं मिल पाती. वहीं कुछ लोगों को बिना प्रयास के ही खूब धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है. इनकी लॉटरी लग जाती है. अंक ज्योतिष अरविंद सूद के अनुसार जीवन में आपकी लॉटरी लगेगी या नहीं, इसका पता खुद लगा सकते हैं...

Nitin Sharma | May 24, 2026, 12:47 PM IST

1.अंक ज्योतिष में 3 लॉटरी के बनते हैं योग

अंक ज्योतिष में 3 लॉटरी के बनते हैं योग
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अंक ज्योतिष अरविंद सूद बताते हैं कि अंक ज्योतिष में 3 ऐसे नंबर हैं, जो किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि, मूलांक और कुआं नंबर होने पर उसे जीवन में लॉटरी की तरह सुख देते हैं. अचानक ही इन्हें खूब पैसा, सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 3 लॉटरी लगती हैं, उनके लिए जैकपॉट माना जाता है. इनके जीवन में खूब पैसा, ऐश्वर्य और समृद्धि रहती है. 

(Credit Image AI)

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2.खुद लगा सकते हैं लॉटरी का पता

खुद लगा सकते हैं लॉटरी का पता
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आपके जीवन में लॉटरी लगेगी या नहीं. इसका नंंबर खुद आप अपने जन्म तारीख में देख सकते हैं. इसके लिए आपको एक लो शू ग्रीड बनाना होगा. इसमें अंकों के भरने पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी लॉटरी लगेगी या नहीं. 

(Credit Image AI)

3.ये हैं लॉटरी नंबर

ये हैं लॉटरी नंबर
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अंक ज्योतिष में किसी भी भविष्य से लेकर राजयोग को देखने के लिए लो शू ग्रिड देखा जाता है. लो शू ग्रिड में 9 बॉक्स बनते हैं. इसमें हर अंक का अपना एक अलग स्थान होता है. इसी में भाग्यांक से लेकर मूलांक और कुआं नंबर बनने पर लॉटरी, जैकपॉट और राजयोग बनता है. 

(Credit Image AI)

4.इन नंबरों से बनती है लॉटरी

इन नंबरों से बनती है लॉटरी
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अंक ज्योतिष की मानें तो लो शू ग्रिड में अगर आपके तीनों तीन बॉक्स भरते हैं तो इसमें आप 4-5 और 6 और 2- 5 -8 आने पर लॉटरी के योग बनते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद शुभ होते हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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