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Numerology: मिडिल ईस्ट के तनाव से दुनिया में क्यों बढ़ रही हलचल, क्या अंको का खेल बदल रहा वैश्विक हालात

मिडिल ईस्ट के तनाव से दुनिया में क्यों बढ़ रही हलचल, क्या अंको का खेल बदल रहा वैश्विक हालात

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Numerology: मिडिल ईस्ट के तनाव से दुनिया में क्यों बढ़ रही हलचल, क्या अंको का खेल बदल रहा वैश्विक हालात

मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं. इसके अलावा कहीं तनाव तो कहीं पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह सब संयोग है या इसके पीछे कोई ज्योतिष है. ऐसे में अंक ज्योतिषाचार्य की मानें तो अभी युद्ध से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है...

Nitin Sharma | Mar 31, 2026, 12:17 PM IST

1.तनातनी के साथ बढ़ेगा आर्थिक तनाव

तनातनी के साथ बढ़ेगा आर्थिक तनाव
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दुनिया में तनातनी से लेकर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा. अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि इसके पीछे 2026 का होना है. यह सूर्य का अंक है. आइए समझते हैं कि अंक ज्योतिष से यह साल और दुनिया का हाल क्या कहता है... 

(Credit Image AI)

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2. 2026 से क्या मिलता है संकेत 

2026 से क्या मिलता है संकेत 
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अंक ज्योतिष के अनुसार, अब साल 2026 चल रहा है. इसका कुल योग 2+0+2+6 = 10= 1 होगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 सूर्य का होता है. अंक ज्योतिष में इस नंबर के स्वामी सूर्यदेव हैं. क्योंकि इसके स्वामी सूर्य हैं, इसलिए इस नंबर पर सूर्य की एनर्जी और इच्छाएं होती हैं. इनमें नेतृत्व और सत्ता की इच्छा, खुद को आगे दिखाने की इच्छा और बड़े व निर्णायक कदम शामिल हैं.

(Credit Image AI)

3.खुद को मजबूत दिखाने के लिए आक्रमक फैसले

खुद को मजबूत दिखाने के लिए आक्रमक फैसले
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ज्योतिष की मानें तो इस समय सूर्य बेहद मजबूत स्थिति में हैं. उन्हें मंगल और शनि का साथ मिल रहा है, जो बेहद आक्रमक फैसले लेने की क्षमता और मजबूती को बढ़ाता है. यही वजह है कि दुनिया के कुछ देश अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आक्रामक फैसले ले सकते हैं.

(Credit Image AI)

4.इसलिए दुनिया में बढ़ रही हलचल

इसलिए दुनिया में बढ़ रही हलचल
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मिडिल ईस्ट में युद्ध होते हुए एक महीना होगा है. अंक ज्योतिष की मानें तो नंबर 1 एनर्जी जब बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, तो देशों के बीच “मैं यानी घमंड की भावना बढ़ती है. कूटनीति की जगह शक्ति प्रदर्शन हावी हो सकता है. ऐसे में अचानक और बड़े फैसले लिए जाते हैं. इसी कारण दुनिया में एक साथ कई जगह हलचल और अस्थिरता देखने को मिलती है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.क्या यह सिर्फ अंकों का खेल है?

क्या यह सिर्फ अंकों का खेल है?
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एक्सपर्ट्स की मानें तो युद्ध की असली वजह अभी भी जियोपॉलिटिक्स ही है, जैसे संसाधनों की होड़, सुरक्षा मुद्दे और आर्थिक हित की वजह से यह युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान खुद को मजबूत साबित कर दूसरे पर हावी होकर उन्हें पीछे हटने को मजबूर करना चाहते हैं.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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