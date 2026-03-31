Numerology: मिडिल ईस्ट के तनाव से दुनिया में क्यों बढ़ रही हलचल, क्या अंको का खेल बदल रहा वैश्विक हालात

5 . क्या यह सिर्फ अंकों का खेल है?

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एक्सपर्ट्स की मानें तो युद्ध की असली वजह अभी भी जियोपॉलिटिक्स ही है, जैसे संसाधनों की होड़, सुरक्षा मुद्दे और आर्थिक हित की वजह से यह युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान खुद को मजबूत साबित कर दूसरे पर हावी होकर उन्हें पीछे हटने को मजबूर करना चाहते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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