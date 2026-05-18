Numerology: ब्रेन विद ब्यूटी होती हैं इन बर्थडेट की लड़कियां, हर काम में हासिल करती हैं सफलता

धर्म
Nitin Sharma | May 18, 2026, 01:48 PM IST
1.सुंदर और तेज दिमाग की होती हैं ये लड़कियां
इसमें इनकी किस्मत से लेकर स्वामी ग्रह और भाग्य भी अहम भूमिका निभाता है. यही वजह है कि ये लड़कियां जन्म से ही दिखने में जितनी सुंदर और आकर्षक होती हैं. दिमाग से भी उतनी ही ज्यादा स्मार्ट और तेज होती हैं. इसकी वजह इन्हें ऐश्वर्य और लग्जरी प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र की कृपा प्राप्त होना है.
(Credit Image AI)
2.शुक्र ग्रह की होती है कृपा
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. यह ग्रह सुंदरता, आकर्षण, तेज दिगाम और ऐश्वर्य के कारक हैं. यही वजह है कि इन जन्म तारीखों में जन्मी लड़कियां शुक्र की कृपा प्राप्ति से सुंदरता और आकर्षण के साथ ही लाइफ में लग्जरी प्राप्त करती हैं.
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3.सुंदरता के साथ ही होती हैं दिमाग से तेज
मूलांक 6 की लड़कियां सुंदर होने के साथ ही दिमाग से तेज होती हैं. ये ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आती. हर बात को बहुत ही गहराई से सोचने समझने के बाद उसका जवाब देती हैं. इनके जीवन के ज्यादातर फैसले सही होते हैं. इसके साथ ही करियर से लेकर रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखती हैं.
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4.इस करियर में मिलती है बड़ी सफलता
मूलांक 6 की लड़कियों को फैशन से लेकर क्रिटिविटी, ब्यूटी, आर्ट और बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त होती है. इनमें से कोई भी करियर चुनने पर इन्हें जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती. वहीं इनका परिवार और पति भी काफी सपोर्टिव होता है.
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5.घर को बना देती हैं स्वर्ग
मूलांक 6 की लड़कियां जिससे भी शादी करती हैं. उसकी किस्मत चमक जाती है. इसकी वजह इनका बहुत ज्यादा केयरिंग होना घर परिवार बैलेंस बनाकर चलना है. ये कहीं भी कुछ भी नहीं बोल देती हैं. हर बात को सोच समझकर और सही समय बोलती हैं. वहीं इनका थोड़ा शांत स्वभाव सभी को आकर्षित करता है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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