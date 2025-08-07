Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

झारखंड के कुख्यात माफिया को STF ने किया ढेर, UP में घेराबंदी कर मारा गया 4 लाख का इनामी बदमाश
नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 12:52 PM IST
1.ससुराल पक्ष पर करती हैं राज
ये महिलाएं अपने ससुराल पक्ष में राज करने के साथ ही पति के लग्जरी लाइफ जीती हैं. इनके जीवन में प्यार, सम्मान और पैसों की कभी कमी नहीं होती.
2.मूलांक 6
हम बात कर रहे हैं किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों की. इनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक की महिलाएं ससुराल पक्ष की प्यारी होती है. ये अपने जीवन में मान-सम्मान और समृद्धि का आनंद लेती हैं.
3.शुक्र होता है स्वामी
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है. यह सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्यार और सुख संपत्ति का कारक है, जिस भी महिला का स्वामी यह ग्रह होता है. उसे जीवन में खूब खुशियां और समृद्धि मिलती है.
4.ऐसा होता है इनका स्वभाव
मूलांक 6 वाली लड़कियां बहुत ही आकर्षक और चार्मिंग होती हैं. इनसे लोग जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं. ये लड़कियां बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेती हैं और सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव रहती हैं. ये अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाकर रखती हैं.
5.रिश्तों में ईमानदारी और मजबूती
मूलांक 6 की लड़कियां अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है. यही वजह है कि ये अपने मायके से ज्यादा ससुराल पक्ष में सभी के दिलों पर राज करती हैं.
6.जीवनसाथी के लिए होती हैं भाग्यशाली
मूलांक 6 की लड़कियां अपने जीवनसाथी के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होती है. ये अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं. पति की बहुत ही प्रिय होती हैं. साथ ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.