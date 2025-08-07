Twitter
झारखंड के कुख्यात माफिया को STF ने किया ढेर, UP में घेराबंदी कर मारा गया 4 लाख का इनामी बदमाश

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

सादा दूध नहीं, इन चीजों को मिलाकर पीने से दोगुना बढ़ेगी शक्ति, मजबूत होंगी मसल्स

हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

Siwan Acid Attack Case: रंगदारी नहीं दी तो शहाबुद्दीन के लोगों ने ऐसे लिया बदला, खत्म कर दिया था परिवार

Varalakshmi Vrat 2025: कल रखा जाएगा वरलक्ष्मी व्रत, जानें इसका महत्व, पूजा विधि से लेकर उपाय तक

धर्म

जिस तरह वैदिक ज्योतिष में व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके विषय में सभी चीजों का पता लगाया जा सकता है. ठीक वैसे ही अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भाग्य का पता लगता है. इसमें हम उन लड़कियों की बात करेंगे जो मायके से ज्यादा ससुराल वालें की दुलारी होती हैं.

नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 12:52 PM IST

1.ससुराल पक्ष पर करती हैं राज

1

ये महिलाएं अपने ससुराल पक्ष में राज करने के साथ ही पति के लग्जरी लाइफ जीती हैं. इनके जीवन में प्यार, सम्मान और पैसों की कभी कमी नहीं होती. 

2.मूलांक 6

2

हम बात कर रहे हैं किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों की. इनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक की महिलाएं ससुराल पक्ष की प्यारी होती है. ये अपने जीवन में मान-सम्मान और समृद्धि का आनंद लेती हैं.

3.शुक्र होता है स्वामी

3

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है. यह सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्यार और सुख संपत्ति का कारक है, जिस भी महिला का स्वामी यह ग्रह होता है. उसे जीवन में खूब खुशियां और समृद्धि मिलती है.

4.ऐसा होता है इनका स्वभाव

4

मूलांक 6 वाली लड़कियां बहुत ही आकर्षक और चार्मिंग होती हैं. इनसे लोग जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं. ये लड़कियां बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेती हैं और सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव रहती हैं. ये अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाकर रखती हैं.

5.रिश्तों में ईमानदारी और मजबूती

5

मूलांक 6 की लड़कियां अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है. यही वजह है कि ये अपने मायके से ज्यादा ससुराल पक्ष में सभी के दिलों पर राज करती हैं. 

6.जीवनसाथी के लिए होती हैं भाग्यशाली

6

मूलांक 6 की लड़कियां अपने जीवनसाथी के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होती है. ये ​अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं. पति की बहुत ही प्रिय होती हैं. साथ ही लग्जरी लाइफ जीती हैं.

7.Disclaimer

7

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

