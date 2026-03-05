FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व है. इसमें व्यक्ति का मूलांक देखकर उसके स्वभाव से लेकर भाग्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसी में अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं उन तारीखों में जन्मी लड़कियों के बारें में बताने जा रही हैं, जो पति की किस्मत की चाबी की तरह होती हैं.

Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 02:37 PM IST

1.मूलांक 6

मूलांक 6
1

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीखों में जन्मीं लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के स्वामी ऐश्वर्य, सुंदरता और आकर्षण के स्वामी शुक्र हैं. इन तारीखों में जन्मी लड़कियों को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. 

(Credit Image AI)

2.ससुराल जाते ही बदल जाते हैं दिन

ससुराल जाते ही बदल जाते हैं दिन
2

ज्योतिषाचार्य बताती हैं कि मूलांक 6 की लड़कियां पति के लिए किस्मत की चांबी की तरह होती हैं. इसकी वजह ये जिस भी घर में बहू और पत्नी यानी लक्ष्मी बनकर जाती हैं. वहां सुख और समृद्धि की भरमार शुरू हो जाती है. इनके ससुराल में जाते ही पति से लेकर परिवार तक के दिन बदल जाते हैं. 

(Credit Image AI)

3.पति के लिए होती हैं काफी लकी

पति के लिए होती हैं काफी लकी
3

मूलांक 6 की लड़कियां जीवन भर ऐश्वर्य और आकर्षण को प्राप्त करती हैं. ये गरीब घर में जाकर उसे भी अमीर बना देती हैं. ये पति के लिए बेहद लकी होती है. यही वजह है कि शादी के बाद पति की किस्मत जाग उठती है. उनकी दिन दोगुनी तरक्की होती है.

(Credit Image AI)

4.ससुराल में करती हैं राज

ससुराल में करती हैं राज
4

मूलांक 6 की लड़कियां किसी को भी आसानी से आकर्षित कर लेती हैं. ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि इनके साथ चलती है. यही वजह है कि इन्हें ससुराल में खूब मान सम्मान भी प्राप्त होता है. इन्हें जीवन में कभी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.इन चीजों में होती हैं निपुण

इन चीजों में होती हैं निपुण
5

मूलांक 6 की लड़कियां आकर्षक, प्रेमपूर्ण और घर को संवारने-सजाने में निपुण होती हैं. ये जहां भी रहती हैं, वहां पूरी तरह से साफ सफाई रखती है. यही वजह है कि इन्हें ससुराल में मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. 

(Credit Image AI)

6.पति पत्नी में खूब पटती है

पति पत्नी में खूब पटती है
6

इस मूलांक की लड़कियों की अपने लाइफ पार्टनर से खूब पटती है. ये खुलकर बात सामने रखती है, जिसका आदर भी किया जाता है. वहीं पति से लेकर ससुराल पक्ष में प्रसन्न रखने में माहिर होती हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

