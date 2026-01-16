Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

7 . मूलांक 7 (7, 16, 25)

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोग मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है. यह ग्रह अध्यात्म से जुड़ा है. इस मूलांक के लोग कड़ी मेहनत और आध्यात्मिक या गहरी सोच से जुड़े होते हैं. इन्हें सफलता थोड़ी देर से मिलती है. इन्हें सफलता 35 से 40 की उम्र के बाद मिलती है. क्योंकि केतु ग्रह के प्रभाव से उन्हें चुनौतियां पार करनी होती हैं. इस मूलांक के लोग रिसर्च, शिक्षा, लेखन और अध्या​त्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं. इन्हें उच्चस्तर पर पहुंचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना और ध्यान करना चाहिए.