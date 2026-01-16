FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कुर्ला-नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक हारे, भायखला- अरुण गवली की बेटी हारी चुनाव | अमरावती- CM फडणवीस के चाचा चुनाव हारे, पुणे, नागपुर, ठाणे में BJP बहुत आगे | BMC में बीजेपी+ 100 सीटों के पार, BMC चुनाव- उद्धव+ 65 सीटों पर आगे, बीजेपी-82, शिंदे गुट- 29 पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

SSC GD Final Result 2026: एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

HomePhotos

धर्म

Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख देखकर उसके व्यक्तित्व से लेकर स्वभाव, भाग्य और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. ज्योतिष की मानें तो हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब उसकी किस्मत चमक जाती है. उसे सफलता और धन दौलत मिलती है. ज्यादातर लोगों को अपनी इस एज का इंतजार रहता है...

नितिन शर्मा | Jan 16, 2026, 12:45 PM IST

1.कब आएगी गोल्डन पीरियड एज

कब आएगी गोल्डन पीरियड एज
1

अगर आप भी अपने गोल्डन पीरियड का इंतजार कर हैं. जानना चाहते हैं कि आखिर कब ऐसा समय आएगा, जब आपको खूब सफलता और पैसा मिलेगा तो आइए जानते हैं आपकी गोल्डन पीरियड एज क्या है. 

Advertisement

2.जन्म तारीख से लगेगा पता

जन्म तारीख से लगेगा पता
2

आप अपनी गोल्डन पीरियड एज का पता अपनी जन्म तारीख और मूलांक से लगा सकते हैं. इसमें हर व्यक्ति के जीवन में सफलता अलग अलग समय, मेहनत और किस्मत से आती है. आइए अंक ज्योतिष एक्सपर्ट रितू अग्रवाल जी से जानते हैं किसको कब और कितनी उम्र में मिलेगी सफलता और धन संपत्ति...

3.मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
3

अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक का 1 स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग गुस्सैल के साथ ही मेहनती भी होते हैं. ये लोग 28 से 30 साल की उम्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं. इनमें शासन, प्रशासन से लेकर राजनीति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है. इसके साथ ही ये लोग व्यापार में भी नाम कमाते हैं.

4.मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
4

किसी भी महीने की 2,11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा है. ये लोग धन कमाने में व्यापार में माहिर होते हैं. इन लोगों का भाग्य 30 साल की उम्र पर चमकता है. यह ऐसा समय है, जो इन्हें करियर के शिखर पर पहुंचा देता है.

TRENDING NOW

5.मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
5

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही ​बुद्धिमान, रचनात्मक और वित्तीय क्षेत्रों की जानकारी रखने में माहिर होते हैं. यही वजह है कि ये लोग बेहद छोटी उम्र में ही सफलता पा लेते हैं. इनकी निवेश में खास रुचि होती है.

6.मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) 

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) 
6

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. राहु अचानक से ही सफलता और धन देने वाले ग्रह हैं. इन तारीखों में जन्मे लोगों को सफलता अक्सर 30 की उम्र के आसपास अचानक से मिलती है.  क्योंकि यह अंक राहु से प्रभावित होता है, जो बहुत ही संघर्ष के बाद बड़े लाभ और अप्रत्याशित सफलता दिलाता है. ये लोग टेक्निकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं. 

7.मूलांक 7 (7, 16, 25)

मूलांक 7 (7, 16, 25)
7

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोग मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है. यह ग्रह अध्यात्म से जुड़ा है. इस मूलांक के लोग कड़ी मेहनत और आध्यात्मिक या गहरी सोच से जुड़े होते हैं. इन्हें सफलता थोड़ी देर से मिलती है. इन्हें सफलता 35 से 40 की उम्र के बाद मिलती है. क्योंकि केतु ग्रह के प्रभाव से उन्हें चुनौतियां पार करनी होती हैं. इस मूलांक के लोग रिसर्च, शिक्षा, लेखन और अध्या​त्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं. इन्हें उच्चस्तर पर पहुंचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना और ध्यान करना चाहिए.

8.मूलांक 8 (8, 17, 26)

मूलांक 8 (8, 17, 26)
8

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ऐसे में शनि के प्रभाव इस राशि के जातकों को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है. वहीं ये अच्छे कर्मों के आधार पर जीवन में एक दम से बड़ी तरक्की पाते हैं. इनकी 30 की उम्र तक किस्मत चमक जाती है. वहीं 40 से 60 के बीच इन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है. 

9.मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 (9, 18, 27)
9

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को कम उम्र में ही बड़ी सफलता मिलती है. ये ऊंचाई पा लेते हैं. ये लोग बहुत ही ऊर्जावान, साहसी, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
MORE
Advertisement