Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 16, 2026, 12:45 PM IST
1.कब आएगी गोल्डन पीरियड एज
अगर आप भी अपने गोल्डन पीरियड का इंतजार कर हैं. जानना चाहते हैं कि आखिर कब ऐसा समय आएगा, जब आपको खूब सफलता और पैसा मिलेगा तो आइए जानते हैं आपकी गोल्डन पीरियड एज क्या है.
2.जन्म तारीख से लगेगा पता
आप अपनी गोल्डन पीरियड एज का पता अपनी जन्म तारीख और मूलांक से लगा सकते हैं. इसमें हर व्यक्ति के जीवन में सफलता अलग अलग समय, मेहनत और किस्मत से आती है. आइए अंक ज्योतिष एक्सपर्ट रितू अग्रवाल जी से जानते हैं किसको कब और कितनी उम्र में मिलेगी सफलता और धन संपत्ति...
3.मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक का 1 स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं. यही वजह है कि इन तारीखों में जन्मे लोग गुस्सैल के साथ ही मेहनती भी होते हैं. ये लोग 28 से 30 साल की उम्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं. इनमें शासन, प्रशासन से लेकर राजनीति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है. इसके साथ ही ये लोग व्यापार में भी नाम कमाते हैं.
4.मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
किसी भी महीने की 2,11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा है. ये लोग धन कमाने में व्यापार में माहिर होते हैं. इन लोगों का भाग्य 30 साल की उम्र पर चमकता है. यह ऐसा समय है, जो इन्हें करियर के शिखर पर पहुंचा देता है.
5.मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही बुद्धिमान, रचनात्मक और वित्तीय क्षेत्रों की जानकारी रखने में माहिर होते हैं. यही वजह है कि ये लोग बेहद छोटी उम्र में ही सफलता पा लेते हैं. इनकी निवेश में खास रुचि होती है.
6.मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. राहु अचानक से ही सफलता और धन देने वाले ग्रह हैं. इन तारीखों में जन्मे लोगों को सफलता अक्सर 30 की उम्र के आसपास अचानक से मिलती है. क्योंकि यह अंक राहु से प्रभावित होता है, जो बहुत ही संघर्ष के बाद बड़े लाभ और अप्रत्याशित सफलता दिलाता है. ये लोग टेक्निकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं.
7.मूलांक 7 (7, 16, 25)
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोग मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है. यह ग्रह अध्यात्म से जुड़ा है. इस मूलांक के लोग कड़ी मेहनत और आध्यात्मिक या गहरी सोच से जुड़े होते हैं. इन्हें सफलता थोड़ी देर से मिलती है. इन्हें सफलता 35 से 40 की उम्र के बाद मिलती है. क्योंकि केतु ग्रह के प्रभाव से उन्हें चुनौतियां पार करनी होती हैं. इस मूलांक के लोग रिसर्च, शिक्षा, लेखन और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं. इन्हें उच्चस्तर पर पहुंचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना और ध्यान करना चाहिए.
8.मूलांक 8 (8, 17, 26)
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ऐसे में शनि के प्रभाव इस राशि के जातकों को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है. वहीं ये अच्छे कर्मों के आधार पर जीवन में एक दम से बड़ी तरक्की पाते हैं. इनकी 30 की उम्र तक किस्मत चमक जाती है. वहीं 40 से 60 के बीच इन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है.
9.मूलांक 9 (9, 18, 27)
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को कम उम्र में ही बड़ी सफलता मिलती है. ये ऊंचाई पा लेते हैं. ये लोग बहुत ही ऊर्जावान, साहसी, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से