Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद

1 . एक दूसरे के दुश्मन मूलांक

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अंक ज्योतिष अरविंद सूद बताते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के मूलांक में हर नंबर का मित्र और शत्रु होता है. इसमें सिर्फ मात्र एक मूलांक ऐसा है, जिसका कोई शत्रु नहीं है. बाकी सभी मूलांक का कोई न कोई शत्रु है. शत्रु का अर्थ है, इन लोगों के आपस में विचार, स्वभाव नहीं मिलते हैं. इनमें आपसी मतभेद हो सकता है. आइए जानते हैं कौन सा मूलांक किसका शत्रु का होता है...

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