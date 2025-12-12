Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 12, 2025, 02:50 PM IST
1.मूलांक
अंकशास्त्र में मूलांक का बड़ा महत्व है. इनमें 1 से लेकर 9 अंक तक में सामान्य से लेकर ऊर्जा तक को दर्शाते हैं. इनमें कई अंक ऐसे हैं, जो नेगेटिव माने जाते हैं, कुछ बेहद पॉजिटिव होते हैं.साथ ही सभी नंबरों का एक अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव नंबर की एनर्जी से लेकर उसके जातकों पर पड़ता है.
2.11, 22 और 33 नंबर
डबल डिजीट में आने वाले 11, 22, और 33 को अंक शास्त्र में मास्टर नंबर कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये इन्हें मास्टर नंबर कहा जाता है. इनका क्या महत्व है. आइए जानते हैं.
3.इस वजह से होते हैं मास्टर नंबर
अंक शास्त्र के अनुसार, 11, 22 और 33 नंबरों को मास्टर नंबर कहा जाता है. इसके पीछे की वजह ये नंबर उच्च आध्यात्मिक कंपन, विवेक और ब्रह्मांड के गहरे आध्यात्मिक संकेतों का प्रतीक माने जाते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, ये नंबर आम नंबरों की तुलना बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं.
4.त्रिदेवों प्रतिनिधत्व करते हैं 11, 22 और 33
अंक ज्योतिष के अनुसार, मास्टर नंबरों में शामिल 11, 22 और 33 नंबर एनर्जी, असर और उत्साह की क्षमता को आम नंबरों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. इसके साथ ही इन नंबरों में त्रिदेवों का प्रतिनिधत्व करने की शक्ति होती है, जिन लोगों की जीवन पथ संख्याएं 11, 22 या 33 तक सीमित होती हैं, उनका जन्म एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है.
5.कम बैक होता है बेहतरीन
अंक ज्योतिष के अनुसार, 11, 22 और 33 नंबर के लोगों को शुरुआत में कई अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है. इन्हें बहुत सी कठिनाईयों से निकलना होता है, लेकिन बाद में उनका कम बैक भी बेहतरीन होता है. ये लोग दुनिया में बड़े बदलाव लेकर आते हैं.
6.11 अंक का महत्व
मास्टर अंक 11 को बेहद शुभ माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, यह नंबर काफी सहज होता है. यह संवेदनाएं, क्रिएटिव और उच्च ज्ञान का मार्गदर्शक माना गया है. इस अंक में जन्म लेने वाले लोग आध्यात्मिक अंतदृष्टि बहुत ज्यादा होती है.
7.मास्टर नंबर 22 का महत्व
अंक ज्योतिष में 22 नंबर को मास्टर बिल्डर माना गया है. 22 अंक वाले लोगों में नंबर 4 एनर्जी होती है. इन लोगों में लीडरशिप क्वॉलिटी होती है. ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं.
8.मास्टर नंबर 33 का महत्व
मास्टर नंबर 33 के लोग दिल के बहुत अच्छे और भावुक होते है. इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जो इन्हें लग्जरी लाइफ और ऐश्वर्य प्रदान करता है. इस नंबर को आंतरिक क्षमता और गहराई से जुड़ने का प्रतीक माना गया है. इस नंबर के साथ जन्मे लोग दूसरों को सलाह देना और उनमें बदलाव लाने की इच्छा तीव्र रखते हैं.
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर