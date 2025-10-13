Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 13, 2025, 01:52 PM IST
1.दुश्मन को कर देते हैं बर्बाद
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है. इसकी वजह इन लोगों का बदले के लिए दूसरे को बुरी तरह बर्बाद कर देना है. इन तारीखों में जन्मे लोग अपने स्वभाव, दृढ़ता और रणनीतिक सोच के कारण रिश्तों में चुनौतीपूर्ण या ‘खतरनाक दुश्मन’ बन सकते हैं.
2.मूलांक और ग्रहों का होता है प्रभाव
इन लोगों का बदला लेने के पीछे की वजह मूलांक, उनके ग्रहों का प्रभाव, तीव्र स्वभाव और दूसरों के साथ व्यवहार का अनूठा तरीका होता है. इसके चलते कई बार ये लोग खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं.
3.मूलांक 1 के लोग
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनका स्वामी ग्रह सूर्य है. इनमें नेतृत्व करने क्षमता के साथ ही आत्मविश्वास और प्रभुत्व होता है. ये लोग स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी होने के साथ ही बहुत गुस्सैल होते हैं. ये आसानी से दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. इनका घमंड और प्रभुत्व की चाहत इन्हें दूसरों पर हावी कर देता है. इनसे दुश्मनी मोल लेना मतलब अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है. इनकी जिद और आक्रामकता भी इन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये अपने लक्ष्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.
4.मूलांक 5 के लोग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, चतुराई और संचार का प्रतीक माना गया है. ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और तेज दिमाग वाले होते हैं. इनकी बातचीत करने की कला और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है. हालांकि ये चतुराई इन्हें खतरनाक दुश्मन बना सकती है.
5.रणनीतिक सोच और भड़क जाता है गुस्सा
मूलांक 5 के लोग रणनीतिक सोच होने के साथ ही हेरफेर करने की कला में काफी माहिर होते हैं. अगर ये लोग नाराज हो जाये तो विरोधियों को सबक सिखाने में देर नहीं लगाते. ये लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने से भी नहीं हटते. ये अपनी बुद्धि से किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं.
6.मूलांक 7 के लोग
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का इनका स्वामी ग्रह केतु होता है. ये लोग बेहद रहस्यमय, आध्यात्मिक और अप्रत्याशितता का प्रतीक है. ये लोग बहुत गहरे, चिंतनशील और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं. इनके इरादों का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है. ये अपनी भावनाओं को छिपाने में बेहद माहिर होते हैं. ये लोग अप्रत्याशित तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं. ये पहले कभी किसी को धोखा नहीं देते न ही किसी से दुश्मनी लेते हैं, लेकिन धोखा खाने के बाद चुपके से रणनीति बनाकर तगड़ा जवाब देते हैं. इनका बदला लेने का तरीका इतना सूक्ष्म हो सकता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
