Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम

6 . मूलांक 7 के लोग

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का इनका स्वामी ग्रह केतु होता है. ये लोग बेहद रहस्यमय, आध्यात्मिक और अप्रत्याशितता का प्रतीक है. ये लोग बहुत गहरे, चिंतनशील और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं. इनके इरादों का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है. ये अपनी भावनाओं को छिपाने में बेहद माहिर होते हैं. ये लोग अप्रत्याशित तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं. ये पहले कभी किसी को धोखा नहीं देते न ही किसी से दुश्मनी लेते हैं, लेकिन धोखा खाने के बाद चुपके से रणनीति बनाकर तगड़ा जवाब देते हैं. इनका बदला लेने का तरीका इतना सूक्ष्म हो सकता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

