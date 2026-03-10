Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

4 . अंक 7 को ज्ञान और आध्यात्मिक झुकाव से जोड़ा जाता है

इस तिथि पर जन्मी लड़कियों को विश्लेषणात्मक और गहराई से सोचने वाली बताया जाता है. वे निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को समझने की कोशिश करती हैं. वहीं किसी भी महीने की 11 और 29 तारीखों में जन्मी बेटियों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास प्रबल होता है. इनका अपने जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होते हैं. परिवार में वे प्रेरणा का स्रोत बनती हैं.

