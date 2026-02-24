FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

भारतीय संस्कृति में बेटी को सिर्फ संतान नहीं बल्कि लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है. ये घर में माता पिता की बेहद दुलारी होती हैं, लेकिन अंक ज्योतिष की मानें तो इन तारीखों में जन्मी बेटियां पिता की दुलारी तो होती हैं, लेकिन मां के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं. इनके जन्म लेते ही मां के दिन बदल जाते हैं.

Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 03:45 PM IST

1.हर जन्मतारीख का होता है अलग मूलांक

हर जन्मतारीख का होता है अलग मूलांक
1

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर जन्म तारीख का अपना एक अलग मूलांक होता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. हर मूलांक के स्वामी ग्रह अलग हैं. यही वजह है तारीख में जन्मे लड़के या लड़कियां विशेष होते हैं. इनमें अलग अलग खूबियों के साथ ही ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है. इन्हीं में कुछ मूलांक ऐसे हैं, जिनमें जन्मी बेटियां ​मां के लिए भाग्यशाली होती हैं. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.मां और परिवार का रखती हैं ध्यान

मां और परिवार का रखती हैं ध्यान
2

अंक ज्योतिष की मानें तो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मी लड़कियां मां के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं. यह मां के साथ ही परिवार का ध्यार रखती हैं. इनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं. यह मन और भावनाओं का कारक होता है. यही वजह है कि इस मूलांक में जन्मी बेटियां बहुत ही संवेदनशील, देखभाल करने वाली और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं. मां के साथ इनका रिश्ता बहुत ही गहरा और भावनात्मक रहता है.

(Credit Image AI)

3.जन्म से लेकर ऐश्वर्य लेकर होती हैं पैदा

जन्म से लेकर ऐश्वर्य लेकर होती हैं पैदा
3

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियां आकर्षक होने के साथ ही ऐश्वर्य लेकर पैदा होती हैं. इन पर हमेशा शुक्रदेव की कृपा बनी रहती है. इनके जन्म से ही मां की किस्मत चमक जाती है. यही वजह है कि ये जीवन में खूब वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं.

(Credit Image AI)

4.ससुराल में जाते ही पति से लेकर परिवार की खुल जाती है किस्मत

ससुराल में जाते ही पति से लेकर परिवार की खुल जाती है किस्मत
4

6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इनके स्वामी शुक्र हैं. शुक्र व्यक्ति को आकर्षण, लग्जरी, धन और समृद्धि प्रदान करते हैं. यही वजह है कि मूलांक 6 की लड़कियां अपने पति से लेकर ससुराल के लिए बेहद लकी होती हैं. ये जहां भी जाती हैं. वहां रौनक सुख और वैभव लेकर पहुंचती हैं. सभी रिश्तों को सहेजकर रखती हैं.

(Credit Image AI)

5.माता पिता का नाम करती हैं रौशन

माता पिता का नाम करती हैं रौशन
5

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी बेटियों का मूलांक 9 होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं. ये साहस, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है. इस मूलांक की बेटियां हर चीज में अव्वल रहती हैं. ये परिवार में और समाज में मां का मान बढ़ाने का दम रखती हैं. मां के लिए वे गर्व करने की वजह बनती हैं. 

(Credit Image AI)

6.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
6

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

