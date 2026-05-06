Numerology: अपने मूलांक के अनुसार सेट करें अपना एटीएम पिन, पैसों से भरा रहेगा अकाउंट

5 . इन नंबरों पर पिन रखने से हो सकती है हानि

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अगर आपका मूलांक 7 है तो एटीएम का पिन का टोटल जोड़ 6, 5 या फिर 1 पर करें. वहीं पिन का टोटल नंबर 8 या 9 आना अशुभ होता है, जो आपके जीवन में कठिनाईयों के साथ ही हानि भर सकता है. वहीं मूलांक 8 वालों को अपना एटीएम पिन का आखिरी डिजिट या जोड़ 5 या 6 पर रखना चाहिए. यह शुभ माना जाता है. वहीं गलती से भी इसे 1, 2, 4 या फिर 8 पर न रखें. इससे आपकी मेहनत का फल भी पानी में बह जाएगा. वहीं मूलांक 9 वालों को एटीएम पिन 1 या 5 रखना चाहिए. गलती से भी 4, 8 और 2 न रखें.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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