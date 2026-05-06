Numerology: अपने मूलांक के अनुसार सेट करें अपना एटीएम पिन, पैसों से भरा रहेगा अकाउंट

धर्म
Nitin Sharma | May 06, 2026, 09:51 AM IST
1.एटीएम पिन को मूलांक से करें एलाइन
अंक ज्योतिष अरविंद सूद बताते हैं कि जन्मतिथि से लेकर मूलांक, बैंक अकाउंट, मोबाइल और एटीएम पिन तक का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा भरा रहे तो अपनी जन्म तिथि और मूलांक से एलाइन कर पिन डाल सकते हैं. आइए जानते हैं किस मूलांक को किन अंक का पिन बनाना चाहिए, जो उनके खाते को पैसों से भरा रख सकता है.
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2.यह रखें अपना एटीएम पिन
अगर आपका मूलांक 1 है तो अपने एटीएम का 4 या 6 डिजिट का पिन ऐसा रखें, जिसका टोटल 5 या 6 हो, ऐसा होने पर आपकी बरकत बढ़ेगी. अकाउंट पैसों से भरा रहेगा. वहीं मूलांक 2 वालों को पिन का टोटल नंबर 1 या 5 होना चाहिए. गलती से भी अपना पिन 4, 8 या फिर 9 न रखें. इससे फिजूल खर्ची बढ़ेगी. पैसा पानी की तरह किसी न किसी वजह से निकल जाएगा.
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3.पिन का टोटल नंबर हो ये अंक
मूलांक 3 के स्वामी ग्रह गुरु हैं, ऐसे लोग को ऐसा एटीएम पिन बनाना चाहिए, जिसका टोटल 1, 3 और 5 होगा. इनके अलावा गलती से भी आपके पिन का टोटल नंबर या आखिरी डिजिट 6 नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह मूलांक 3 का और नंबर 6 यानी शुक्र का दुश्मीन को रिश्ता होता है. वहीं मूलांक 4 वालों के लिए बेस्ट एटीएम पिन 6, 7 और 5 है. वहीं इन लोगों के पिन का नंबर गलती से भी 4, 8, 2 और 9 नहीं होना चाहिए. इससे व्यक्ति को धन की हानि होती है.
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4.अकाउंट में नहीं टिकता पैसा
मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध हैं. ग्रहों के राजकुमार बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं रहती. आप इन्हें और बढ़ाना चाहते हैं तो एटीएम का टोटल पिन 6 नंबर रखें. वहीं 4 या 8 आने पर आपका पैसा किसी न किसी वजह से बाहर निकल जाएगा. मूलांक 6 वालों को एटीएम का पिन 1, 5, या 6 रखना शुभ होता है. अपना एटीएम पिन गलती से भी 3 न रखें. यह दोष प्रकट करता है.
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5.इन नंबरों पर पिन रखने से हो सकती है हानि
अगर आपका मूलांक 7 है तो एटीएम का पिन का टोटल जोड़ 6, 5 या फिर 1 पर करें. वहीं पिन का टोटल नंबर 8 या 9 आना अशुभ होता है, जो आपके जीवन में कठिनाईयों के साथ ही हानि भर सकता है. वहीं मूलांक 8 वालों को अपना एटीएम पिन का आखिरी डिजिट या जोड़ 5 या 6 पर रखना चाहिए. यह शुभ माना जाता है. वहीं गलती से भी इसे 1, 2, 4 या फिर 8 पर न रखें. इससे आपकी मेहनत का फल भी पानी में बह जाएगा. वहीं मूलांक 9 वालों को एटीएम पिन 1 या 5 रखना चाहिए. गलती से भी 4, 8 और 2 न रखें.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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