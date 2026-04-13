सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

4 . बर्थडेट से मिली मेहनत और लगन

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आशा भोसले का बर्थडेट 8 था. मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, जो मेहनत और लग्न के कारक हैं. आशा भोसले ने 16 की उम्र से ही मेहनत शुरू की. उन्हें शुरू में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने अवपना पहला गाना मात्र 10 साल की उम्र में गाया था. इतनी छोटी उम्र में गाना शुरू करने के बाद वे लगी रही, जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ी. 91 साल की उम्र तक आशा भोसले ने गाना रिकॉर्ड किया. शनि के प्रभाव से उन्होंने कभी मेहनत में कमी नहीं की.

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