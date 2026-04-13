सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

धर्म
Nitin Sharma | Apr 13, 2026, 12:06 PM IST
1.इस दिन हुआ था आशा भोसले का जन्म
संगीत की महारानी आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में शादी की, जीवन में उन्हें आर्थिक तंगी से लेकर परिवार में दरार का सामना किया. जीवन में कई बार टूटीं, बिखरीं और फिर खड़ी हुई. आखिरी में उन्होंने नाम कमाया और संगीत की महारानी के रूप में अपनी पहचान बनाई. अंक ज्योतिष की मानें तो उनके मूलांक और भाग्यांक को देखें तो लगभग यह सबकुछ तय था. आइए जानते हैं कैसे और क्यों...
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2.क्या है आशा भोसले का मूलांक और भाग्यांक
आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर को हुआ था. यानी उनका मूलांक 8 था. मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि हैं. शनिदेव मेहनत और लगन के कारक हैं. वहीं आशा भोसले का भाग्यांक 6 था. आइए जानते हैं उनका मूलांक और भाग्यांक क्या कहते है...
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3.भाग्यांक 6 ने बनाया संगीत की रानी
भाग्यांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं. शुक्र ग्रह व्यक्ति को पैसा, नाम और लग्जरी प्रदान करते हैं. वहीं यह ग्रह कला, संगीत और कला का कारक हैं. ऐसे में आशा भोसले का के मामले में इस ग्रह की भविष्यवाणी और कारक सही बैठती है. भले ही आशा भोसले का शुरुआती सफल मुश्किल और मेहनत भरा रहा, लेकिन अपनी कला और आवाज के दम पर उन्होंने शुक्र की कृपा से जीवन में खूब पैसा और नाम कमाया. उनका एक अलग ही आकर्षण था.
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4.बर्थडेट से मिली मेहनत और लगन
आशा भोसले का बर्थडेट 8 था. मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, जो मेहनत और लग्न के कारक हैं. आशा भोसले ने 16 की उम्र से ही मेहनत शुरू की. उन्हें शुरू में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने अवपना पहला गाना मात्र 10 साल की उम्र में गाया था. इतनी छोटी उम्र में गाना शुरू करने के बाद वे लगी रही, जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ी. 91 साल की उम्र तक आशा भोसले ने गाना रिकॉर्ड किया. शनि के प्रभाव से उन्होंने कभी मेहनत में कमी नहीं की.
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5.जीवन में झेली कई चुनौतियां
आशा भोसले को जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई बार बड़े उतार चढ़ाव भी आये, लेकिन वे कहीं नहीं रुकी, आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में पहली शादी गणपतराव भोसले से की. उन्हें इस शादी में काफी उत्पीड़न कुछ झेलना पड़ा. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी संगीत निर्देशक आर.डी.बर्मन से की.
6.करियर में भी आए कई उतार चढ़ाव
आशा भोसले के करियर में भी मुश्किल भरे उतार चढ़ाव आये. कभी उन्हें काम नहीं मिला तो कई बार बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन शनि देव के प्रभाव से वे हारी नहीं और लगी रही. जिंदगी की तमाम चुनौतियों का सामना कर वह आखिर में संगीत की महारानी बनी. दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आशा भोसले ने दर्ज किया.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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