Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

नितिन शर्मा | Jan 12, 2026, 04:27 PM IST
1.यह आ सकते हैं काम
अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आप जीवन में धन की तंगी, कर्ज या फिर तरक्की न मिल पाने से परेशान हैं तो यह कुछ उपाय आजमा सकते हैं. इसके अनुसार मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोग अपनी मूलांक अनुसार अपनी पॉकेज इन चीजों को रख लें. ऐसा करने से निश्चीत रूप से आपको तरक्की प्राप्त होगी.
2.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनका स्वामी ग्रह सूर्य हैं. ऐसे में इन लोगों को अपने पर्स में कॉपर का कॉइन रखना चाहिए. ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति और सफलता मिलेगी.
3.मूलांक 2
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा है. ऐसे में मूलांक 2 के लोगों को सिल्वर का कॉइन अपनी जेब में रखना चाहिए. यह चंद्रमा का कारक है. इससे जीवन में धन संपत्ति और लाभ मिलता है.
4.मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक का स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान बुद्धि और स्वतंत्रता के कारक हैं. ऐसे में मूलांक 3 की महिला या पुरुषों को सोने के आभूषण पहनने चाहिए. ये भाग्य को जगाने के साथ ही धन संपत्ति को आकर्षित करते हैं.
5.मूलांक 4
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसके स्वामी ग्रह राहु है. इस मूलांक के लोगों को तरक्की, धन संपत्ति पाने के लिए भगवान शिव का प्रिय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए. इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है.
6.मूलांक 5
वहीं मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 ओर 23 तारीख में जन्मे लोगों होता है. इस मूलांक के लोगों को हरे रंग के डायल की घंडी पहननी चाहिए. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
