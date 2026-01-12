FacebookTwitterYoutubeInstagram
शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

किडनी से लेकर लिवर को डिटॉक्स कर देंगी आयुर्वेद की ये जड़ी बूटी, फिट रहेगी पूरी बॉडी

एक और एनआरआई उद्यमी की बेटी ने भारत को वेडिंग के लिए चुना, सत्संग दीक्षा थीम पर गुजरात में रचाई शादी

इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

धर्म

धर्म

Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख देखकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. महीने की किसी भी तारीख में जन्मे लोगों के मूलांक इसी के अंदर आते हैं. ऐसे में अगर आप जीवन में परेशान हैं तंगी का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय आजमा सकते हैं...

नितिन शर्मा | Jan 12, 2026, 04:27 PM IST

यह आ सकते हैं काम

यह आ सकते हैं काम
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आप जीवन में धन की तंगी, कर्ज या फिर तरक्की न मिल पाने से परेशान हैं तो यह कुछ उपाय आजमा सकते हैं. इसके अनुसार मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोग अपनी मूलांक अनुसार अपनी पॉकेज इन चीजों को रख लें. ऐसा करने से निश्चीत रूप से आपको तरक्की प्राप्त होगी. 

मूलांक 1 

मूलांक 1 
2

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनका स्वामी ग्रह सूर्य हैं. ऐसे में इन लोगों को अपने पर्स में कॉपर का कॉइन रखना चाहिए. ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति और सफलता मिलेगी. 

मूलांक 2

मूलांक 2
3

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा है. ऐसे में मूलांक 2 के लोगों को सिल्वर का कॉइन अपनी जेब में रखना चाहिए. यह चंद्रमा का कारक है. इससे जीवन में धन संपत्ति और लाभ मिलता है.

मूलांक 3

मूलांक 3
4

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक का स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान बुद्धि और स्वतंत्रता के कारक हैं. ऐसे में मूलांक 3 की महिला या पुरुषों को सोने के आभूषण पहनने चाहिए. ये भाग्य को जगाने के साथ ही धन संपत्ति को आकर्षित करते हैं.

मूलांक 4 

मूलांक 4 
5

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसके स्वामी ग्रह राहु है. इस मूलांक के लोगों को तरक्की, धन संपत्ति पाने के लिए भगवान शिव का प्रिय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए. इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है.

मूलांक 5

मूलांक 5
6

वहीं मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 ओर 23 तारीख में जन्मे लोगों होता है. इस मूलांक के लोगों को हरे रंग के डायल की घंडी पहननी चाहिए. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

