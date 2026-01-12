Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

6 . मूलांक 5

6

वहीं मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 ओर 23 तारीख में जन्मे लोगों होता है. इस मूलांक के लोगों को हरे रंग के डायल की घंडी पहननी चाहिए. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.