5 . पार्टनर और दोस्तों का कभी नहीं छोड़ते

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किसी भी महीने की 3, 7, 9, 16, 22 और 25 तारीख में जन्मे लोग अपनी जबान के पक्के होते हैं. ये लोग एक बाद दोस्ती करने के बाद दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से सोचते हैं. दोस्त की मदद के लिए हर समय खड़े रहते हैं. इन्हें यारों की म​हफिल का जान कहना गलत नहीं होगा. ये लोग यारी के साथ ही पार्टनर का साथ भी पुरी सिद्दत के साथ निभाते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

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