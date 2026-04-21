Numerology: आपकी जन्मतारीख में छिपा है असली पर्सनैलिटी का राज, अंक ज्योतिष में बर्थडेट से जाने अपनी क्वालिटी

3 . मूलांक 3 और 4

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मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह गुरु हैं. उनके प्रभाव से ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और अध्यात्मिक होते हैं. इनकी ता​कत पॉजिटिविटी और ज्ञान है. ये लोग माहौल को खुशमिजाज करने की ताकत रखते हैं. किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी ग्रह राहु हैं. यही वजह है इस मूलांक के लोगों की ताकक धैर्य और अनुशासन है. ये ही चीजे इन्हें अलग बनाती है.

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