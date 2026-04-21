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Numerology: आपकी जन्मतारीख में छिपा है असली पर्सनैलिटी का राज, अंक ज्योतिष में बर्थडेट से जाने अपनी क्वालिटी

वैदिक ज्योतिष में जिस ​तरह नाम देखकर व्यक्ति के भविष्य का आकलन किया जाता है. ठीक ऐसे ही अंक शास्त्र में व्यक्ति की जन्म तारीख से न सिर्फ उसकी पसंद और नापसंद का पता लगाया जा सकता है, बल्कि इससे व्यक्ति की असली पर्सनैलिटी और क्वॉलिटी को भी जाना जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे...

Nitin Sharma | Apr 21, 2026, 02:07 PM IST

1.ऐसे कर सकते हैं पता

ऐसे कर सकते हैं पता
1

अगर आपका का जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा. अब मूलांक 4 के स्वामी ग्रह से लेकर उसके कारक देखकर व्यक्ति के विषय में काफी कुछ जान सकते हैं. आइए अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला से जानते हैं हर जन्म तारीख और मूलांक वालों की पर्सनैलिटी का राज और क्वॉलिटी...

(Credit Image AI)

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2.मूलांक 1 और 2

मूलांक 1 और 2
2

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनके स्वामी ग्रह सूर्य हैं. यही वजह है कि इनमें लीडरशीप क्वॉ​लिटी होती है. ये लोग दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद पर निर्भर होकर चलते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है. वहीं किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इनके स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. ये लोग दिल से सोचते हैं. दूसरे लोगों का दर्द समझते हैं.

(Credit Image AI)

3.मूलांक 3 और 4

मूलांक 3 और 4
3

मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह गुरु हैं. उनके प्रभाव से ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और अध्यात्मिक होते हैं. इनकी ता​कत पॉजिटिविटी और ज्ञान है. ये लोग माहौल को खुशमिजाज करने की ताकत रखते हैं. किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी ग्रह राहु हैं. यही वजह है इस मूलांक के लोगों की ताकक धैर्य और अनुशासन है. ये ही चीजे इन्हें अलग बनाती है.

(Credit Image AI)

4.मूलांक 5 और 6 

मूलांक 5 और 6 
4

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनके स्वामी ग्रह बुध है. यही वजह है कि इन्हें बंधकर रहना पसंद नहीं है. इस मूलांक के लोगों को घूमना बहुत ही पसंद है. ये लोग हर परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं. वहीं किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 है. इन लोगों का दिल बहुत ही अच्छा होता है. ये लोग अपनों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मूलांक 7 और 8

मूलांक 7 और 8
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मूलांक 7 के लोग कुछ अलग होते हैं. आपको अकेले में रहना, सोचना और खुद को समझना बेहद पसंद होता है. यही आपकी ताकत है. यही क्वॉलिटी आपको दूसरों से अलग करती है. वहीं किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इसके स्वामी शनि हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही मजबूत होते हैं. ये बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मजबूत होते हैं. प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और सही गलत का फर्क अच्छे से जानते हैं.

(Credit Image AI)

6.मूलांक 9 

मूलांक 9 
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किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इन तारीखों में जन्मे लोग दूसरों की आवाज उठाते हैं. ये खुद बहुत ही मजबूत होने के साथ ही करुणा और निस्वार्थ भाव रखते हैं. हर किसी की मदद के लिए आगे रहते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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