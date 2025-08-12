ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी
Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन
'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज
पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून
KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 12, 2025, 03:49 PM IST
1.अच्छे दोस्त
इन मूलांक के लोग सबसे पहले यारी यानी दोस्ती को रखते हैं. दोस्त के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं. उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं.
2.मूलांक का महत्व
अंक ज्योतिष में मूलांक का सबसे ज्यादा महत्व होता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. यह आपकी जन्मतिथि से निकाला जाता है.
3.ऐसे निकाले मूलांक
अगर आपको अपना मूलांक पता नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपना मूलांक निकाल सकते हैं. इसके लिए जैसे आपका जन्म किसी भी महीने की 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2+9=11 अब इन दोनों को जोड़ें तो 1+1= 2 पाएंगे. यही आपका मूलांक है.
4.इन मूलांक के लोग होते हैं सबसे अच्छे दोस्त
दोस्त होना बेहद जरूरी होती है, लेकिन कई बार आपको धोखेबाज दोस्त भी मिल जाते हैं. इसलिए दोस्ती से विश्वास उठ जाते हैं. ऐसे में 3 मूलांक के लोग बेहद अच्छे दोस्त होते हैं.
5.मूलांक 3
जिन लोगों की जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु होता है. ऐसे में इस मूलांक के लोग बहुत ज्ञानी होने के साथ ही अच्छे दोस्त होते हैं. ये अच्छी सलाह देते हैं.
6.ऐसा होता है स्वभाव
मूलांक 3 वाले लोगों के अंदर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है. ये लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही दोस्ती पर जान देते हैं. ये लोग किसी की भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.
7.मूलांक 6
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में होता है. उन लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं. इस मूलांक के लोग मिलनसार होते हैं. रिश्तों को बेहद सहेजकर रखते हैं.
8.मूलांक 9
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है. इनका मूलांक 9 होता है. ये लोग यारों के यार होते हैं. बहुत मजबूत होने के साथ ही दोस्तों के लिए किसी से भी भीड़ जाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.