Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

8 . मूलांक 9

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है. इनका मूलांक 9 होता है. ये लोग यारों के यार होते हैं. बहुत मजबूत होने के साथ ही दोस्तों के लिए किसी से भी भीड़ जाते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.