Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान

धर्म
Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 06:10 AM IST
1.राजाओं जैसे ठाठ
मूलांक 5 के लड़कों के ससुराल में राजाओं जैसे ठाठ होते हैं. यह ससुराल में सभी के फेवरेट होते हैं. इन्हें सभी लोग पसंद करते हैं.
2.मूलांक 5
ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के लड़के ससुराल में अच्छी तरह रहते हैं.
3.होते हैं सबके फेवरेट
मूलांक 5 वाले लड़के ससुराल में सभी के फेवरेट होते हैं. यह लड़के ससुराल में खूब प्यार और सम्मान पाते हैं. इनका खास ख्याल रखा जाता है.
4.परिवार का ध्यान
यह लड़के परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं. इन्हें सभी लोग पसंद करते हैं.
5.बुद्धि और समझदारी
कोई भी फैसला जल्दी में नहीं लेते हैं. हर फैसला बुद्धि और समझदारी के साथ लेते हैं. यह निर्णय लेने में माहिर होते हैं.
6.सास-ससुर का रखते हैं ख्याल
मूलांक 5 वाले लड़के माता-पिता की तरह की सास-ससुर का भी ध्यान रखते हैं. वह उनकी तबीयत और जरूरतों का ध्यान रखते हैं.
7.ससुराल में सम्मान
अपने गुणों और व्यवहार के कारण ऐसे पुरुष ससुराल में खूब सम्मान पाते हैं. ससुराल में हर कोई इन्हें पसंद करता है.