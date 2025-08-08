Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 08, 2025, 11:49 AM IST
1.जन्म तारीख से मूलांक
किसी का जन्म महीने की 16 तारीक को हुआ हो तो उसका मूलांक 1+6 यानी 7 होगा. इसी प्रकार जन्मतारीख के अंकों को जोड़कर मूलांक ज्ञात कर सकते हैं.
2.टॉक्सिक रिलेशनशिप
ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार और सम्मान की कमी होती है और शक और ईर्ष्या रहती है. ऐसा रिश्ता टॉक्सिक होता है. ऐसे पार्टनर के बीच बातचीत में कड़वाहट और डर रहता है.
3.इस मूलांक के लोग होता है टॉक्सिक
अंक ज्योतिष के मुताबिक, दो मूलांक ऐसे हैं जिनका संबंध राहु-केतु ग्रहों से होता है. इन लोगों को किसी के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल होता है. ऐसे में यह पार्टनर के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं.
4.मूलांक 4
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 और 22 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 4 होता है. इनका स्वामी ग्रह राहु होता है. यह लोग राजनीति में, लीडरशिप में, कारोबार में अच्छे होते हैं.
5.मूलांक 4 वालों का रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के मामले में मूलांक 4 के लोग अनलकी साबित होते हैं. इन्हें जल्दी गुस्सा आता है और खुद पर काबू नहीं पाते हैं. ऐसे में बार-बार ब्रेकअप हो जाता है.
6.मूलांक 7
मूलांक 7 वालों की जन्म तारीख 7, 16 या 25 होती है. इनका स्वामी ग्रह केतु है. यह लोग ईमानदार और धर्म-अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं.
7.मूलांक 7 वालों का रिलेशनशिप
यह लोग रोमांटिक मिजाज वाले होते हैं लेकिन प्यार के मामले में अक्सर धोखा खा जाते हैं. इनके लिए पार्टनर को समझना और उसके साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होता है ऐसे में यह रिश्ते में टॉक्सिक बन जाते हैं.
8.एक दूसरे के लिए होते हैं अच्छे पार्टनर
हालांकि, अंक ज्योतिष के मुताबिक, यह लोग एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित होते हैं. मूलांक 4 और मूलांक 7 के जातक एक दूसरे के को पार्नटर के तौर पर चुन सकते हैं.