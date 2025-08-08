Twitter
Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

Udaipur Files Releases Today: कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म हुई रिलीज, बेटे को उम्मीद 'मिलेगा न्याय'

Hartalika Teej 2025: भादों माह में आएगा सुहागिन महिलाओं का ये कठिन व्रत, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि

Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क

धर्म

Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

मूलांक के जरिए व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. मूलांक का पता जन्म तारीख से चलता है. आज आपको ऐसे मूलांक के बारे में बताने वाले हैं जो लोग रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 08, 2025, 11:49 AM IST

1.जन्म तारीख से मूलांक

1

किसी का जन्म महीने की 16 तारीक को हुआ हो तो उसका मूलांक 1+6 यानी 7 होगा. इसी प्रकार जन्मतारीख के अंकों को जोड़कर मूलांक ज्ञात कर सकते हैं.
 

2.टॉक्सिक रिलेशनशिप

2

ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार और सम्मान की कमी होती है और शक और ईर्ष्या रहती है. ऐसा रिश्ता टॉक्सिक होता है. ऐसे पार्टनर के बीच बातचीत में कड़वाहट और डर रहता है.
 

3.इस मूलांक के लोग होता है टॉक्सिक

3

अंक ज्योतिष के मुताबिक, दो मूलांक ऐसे हैं जिनका संबंध राहु-केतु ग्रहों से होता है. इन लोगों को किसी के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल होता है. ऐसे में यह पार्टनर के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं.
 

4.मूलांक 4

4

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 और 22 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 4 होता है. इनका स्वामी ग्रह राहु होता है. यह लोग राजनीति में, लीडरशिप में, कारोबार में अच्छे होते हैं.

5.मूलांक 4 वालों का रिलेशनशिप

5

रिलेशनशिप के मामले में मूलांक 4 के लोग अनलकी साबित होते हैं. इन्हें जल्दी गुस्सा आता है और खुद पर काबू नहीं पाते हैं. ऐसे में बार-बार ब्रेकअप हो जाता है.

6.मूलांक 7

6

मूलांक 7 वालों की जन्म तारीख 7, 16 या 25 होती है. इनका स्वामी ग्रह केतु है. यह लोग ईमानदार और धर्म-अध्‍यात्‍म में रुचि रखने वाले होते हैं.

7.मूलांक 7 वालों का रिलेशनशिप

7

यह लोग रोमांटिक मिजाज वाले होते हैं लेकिन प्यार के मामले में अक्सर धोखा खा जाते हैं. इनके लिए पार्टनर को समझना और उसके साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होता है ऐसे में यह रिश्ते में टॉक्सिक बन जाते हैं.

8.एक दूसरे के लिए होते हैं अच्छे पार्टनर

8

हालांकि, अंक ज्योतिष के मुताबिक, यह लोग एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित होते हैं. मूलांक 4 और मूलांक 7 के जातक एक दूसरे के को पार्नटर के तौर पर चुन सकते हैं.

9.Disclaimer

9

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

