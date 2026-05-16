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Numerology: बेहद मैनिपुलेटिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, समझ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज! 

Numerology: बेहद मैनिपुलेटिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, समझ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज!

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Numerology: बेहद मैनिपुलेटिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, समझ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज! 

Manipulative People Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मे लोगों की सोच और समझ दूसरों से काफी अलग होती है, ये लोग मैनिपुलेटिव माने जाते हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोग  सामने वाले की भावनाओं, व्यवहार और इरादों को जल्दी समझ लेते हैं और बिना ज्यादा बोले भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. 

Abhay Sharma | May 16, 2026, 08:20 PM IST

1.मैनिपुलेटिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग

मैनिपुलेटिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 7, 8, 14, 16, 17, 23, 25 या 26 जन्म तारीख वाले लोग मैनिपुलेटिव माने जाते हैं. इतना ही नहीं ऐसे लोग सामने वाले को गहराई से समझने की खास क्षमता रखते हैं. (AI Image)

 

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2.आसानी से समझ लेते हैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज

आसानी से समझ लेते हैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज
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इसके अलावा, अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐस लोग लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यवहार में छोटे बदलाव भी आसानी से समझ लेते हैं, जो बातें बाकी लोग नहीं देख पाते, ऐसे लोग उन्हें महसूस कर लेते हैं. (AI Image)

3.चालाकी नहीं, तेज समझ और स्मार्ट सोच का संकेत

चालाकी नहीं, तेज समझ और स्मार्ट सोच का संकेत
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अंक ज्योतिष के अनुसार, कई लोग इसे चालाकी समझते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है. असल में यह इन लोगों की तेज समझ और स्मार्ट सोच का संकेत होता है. यह इन लोगों की चालाकी नहीं, बल्कि  तेज समझ और स्मार्ट सोच का संकेत होता है. (AI Image)

4.बुध, केतु और शनि का प्रभाव 

बुध, केतु और शनि का प्रभाव 
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अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुध, केतु और शनि का प्रभाव ज्यादा माना जाता है. यही वजह है कि इससे इनकी सोच गहरी और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता मजबूत होती है. (AI Image)

 

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5.सही दिशा में करेंगे इस्तेमाल तो होंगे सफल

सही दिशा में करेंगे इस्तेमाल तो होंगे सफल
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अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी समझ का इस्तेमाल कैसे करते हैं. क्योंकि अच्छे काम, लीडरशिप और सही दिशा में इस्तेमाल की गई समझ ही इंसान को खास बनाती है.  (AI Image)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिष, धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

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