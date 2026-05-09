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Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  

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Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  

Numerology- Prevail In Arguments: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख का असर पर्सनैलिटी और सोच पर भी देखने को मिलता है. कई लोग स्वभाव से शांत होते हैं और कुछ बहस में कभी पीछे नहीं हटते हैं.  आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मूलांक के लोगों के बारे में...

Abhay Sharma | May 09, 2026, 06:31 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख)
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोग नेचुरल लीडर होते हैं. इन्हें अपनी बात मनवाना पसंद होता है और बहस को जीतना चाहते हैं.  (AI Image)

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2.मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख) 

मूलांक 5 (5, 14 या 23 जन्म तारीख) 
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 जन्म तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है. अंक ज्योतिष के अनुसार ये लॉजिक और शब्दों से सामने वाले को चुप करा देते हैं.  (AI Image)

3.मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तारीख)

मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तारीख)
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17, 26 जन्म तारीख के लोगों का मूलांक 8 होता है, जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद मजबूत होते हैं. ये कम बोलते हैं, लेकिन सामने वाले की बातों का जवाब सोच-समझकर देते हैं. 

 

4.मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तारीख)

मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तारीख)
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 जन्म तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक के लोग गुस्से वाले और जुनूनी स्वभाव के होते हैं. बता दें कि अगर इन्हें बुरा लग जाए, तो बहस बड़ा रूप ले सकती है. (AI Image)

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5.नहीं मानते आसानी से हार

नहीं मानते आसानी से हार
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इन तारीखों पर जन्मे लोगों का लोग आसानी से हार नहीं मानते है. इसलिए इनके साथ बहस से बेहतर है आराम से बात करना. अगर इन लोगों के साथ आपकी बहस हो तो इससे बचना चाहिए. (AI Image)      

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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