Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  

5 . नहीं मानते आसानी से हार

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इन तारीखों पर जन्मे लोगों का लोग आसानी से हार नहीं मानते है. इसलिए इनके साथ बहस से बेहतर है आराम से बात करना. अगर इन लोगों के साथ आपकी बहस हो तो इससे बचना चाहिए. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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