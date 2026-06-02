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Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा

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Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, रिश्तों और सोच पर गहरा असर डालती है. माना जाता है कि कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग दोस्ती को बेहद गंभीरता से लेते हैं और दिल से निभाते हैं, लेकिन बदले में वफादारी की उम्मीद भी रखते हैं. ऐसे लोग धोखा कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं. 

Abhay Sharma | Jun 02, 2026, 10:24 PM IST

1.भावुक, केयरिंग और रिश्तों को दिल से निभाने वाले  

भावुक, केयरिंग और रिश्तों को दिल से निभाने वाले  
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All India Institute of Occult Science (AIIOS) के अनुसार, अंक ज्योतिष में 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 माना जाता है. कहा जाता है कि इस मूलांक के लोग बेहद भावुक, केयरिंग और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं. ये दोस्ती निभाने में कभी पीछे नहीं हटते और अपने दोस्तों की खुशी-दुख दोनों में साथ रहते हैं. (AI Image)

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2.रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे रखते हैं सबसे ऊपर 

रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे रखते हैं सबसे ऊपर 
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अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों की खासियत यह मानी जाती है कि ये अपने रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे को सबसे ऊपर रखते हैं. इसलिए जब कोई करीबी इन्हें धोखा देता है तो ये अंदर से काफी टूट जाते हैं. कई बार ये लोग उस इंसान से हमेशा के लिए दूरी बना लेते हैं. (AI Image)

3.रिश्ते में सच्चाई चाहते हैं, नहीं पसंद दिखावा

रिश्ते में सच्चाई चाहते हैं, नहीं पसंद दिखावा
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इसके अलावा अंक ज्योतिष के मुताबिक, इस मूलांक के लोग शांत स्वभाव के होते हैं पर भावनात्मक रूप से काफी संवेदनशील भी होते हैं. इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता और ये अपने रिश्तों में सच्चाई चाहते हैं. इसलिए इन्हें नकलीपन या विश्वासघात बिल्कुल पसंद नहीं आता है. (AI Image)

4.दोस्तों, करीबियों का हर वक्त निभाते हैं साथ

दोस्तों, करीबियों का हर वक्त निभाते हैं साथ
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इस मूलांक के लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं. ये अपने करीबियों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों की खुशी के लिए खुद की भावनाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं. इनके इसी स्वभाव के कारण लोग इन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. (AI Image)

 

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    5.जरूर बात

    जरूर बात
    5

    अंक ज्योतिष केवल मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित होता है. व्यक्ति का स्वभाव केवल जन्म तारीख से तय नहीं होता, बल्कि उसके अनुभव, माहौल और सोच का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है. बात करें अंक ज्योतिष की तो इसमें मूलांक 6 को दोस्ती और रिश्तों में सबसे वफादार मूलांकों में से एक माना जाता है. (AI Image) 

    डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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