Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं बॉस मटेरियल! लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस से पलट देते हैं गेम

धर्म
Abhay Sharma | May 10, 2026, 08:04 PM IST
1.कैसे निकालें अपना मूलांक?
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक निकालने के लिए जन्मतिथि को जोड़ होता है. जैसे आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो इसके हिसाब से (2+8=10, 1+0=1) तारीख को जोड़ना होगा. इन तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक 1 होगा. (AI Image)
2.मूलांक 1
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वालों में लोगों को जोड़ने, उनको समझने और उन्हें प्रेरित करने की खूबी होती है. इस मूलांक वालों को लोग आसानी से अपना लीडर मान लेते हैं. ये मजबूत पर्सनालिटी वाले, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होते हैं और ये लोग छोटा सा मौका मिलते ही अपना हुनर दिखाते हैं और छा जाते हैं. इस मूलांक के लोगों का करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता है. (AI Image)
3.मूलांक 6
किसी भी महीने की 6, 15, या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है, ऐसे लोग आकर्षक, बुद्धिमान और लग्जरी चीजों के शौकीन होते हैं. वे शानदार जिंदगी पाने के लिए सफल होने का जुनून रखते हैं. यही खूबी इन्हें बड़ा कारोबारी, ग्लैमर-फैशन और मीडिया की दुनिया में बहुत सफल बनाती है. ऐसे लोग चीजों को जल्दी ही अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. (AI Image)
4.मूलांक 8
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. ऐसे लोग दूसरों का भला करने की सोच रखते हैं, जिससे वे राजनीति, समाजसेवा जैसे क्षेत्रों में पहचान बनाते हैं. ये लोग गरीबों के मसीहा बनकर उभरते हैं और नौकरी-व्यापार में भी अपनी मेहनत, अनुशासन और बुद्धिमत्ता की दम पर खूब सफल होते हैं और ऊंचा पद हासिल करते हैं. (AI Image)
5.मूलांक 9
किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. ये लोग निडर, साहसी और ऊर्जा से लबरेज होते हैं और हार मानना इनकी फितरत में नहीं होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इनकी पर्सनालिटी दमदार और प्रभावी बनाती है और ये लोग आसानी से बॉस या लीडर बन जाते हैं. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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