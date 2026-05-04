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Numerology: पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कम मेहनत में ही बढ़ जाते हैं आगे! 

Numerology: पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कम मेहनत में ही बढ़ जाते हैं आगे!

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Numerology: पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कम मेहनत में ही बढ़ जाते हैं आगे! 

Numerology Lucky Dates: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ जन्म तारीखें ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती हैं. इनमें से कई लोग कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं. आइए न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, जानते हैं, उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में, जो बिना मेहनत के जल्दी सफल हो जाते हैं. ऐसे लोग खूब नाम और पैसा कमाते हैं.  

Abhay Sharma | May 04, 2026, 10:35 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तारीख)

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तारीख)
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किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 जन्म तारीख के लोगों का मूलांक 1 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार इन पर सूर्य का प्रभाव होता है. ऐसे लोग लीडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और हार नहीं मानते हैं. इन्हें सम्मान और पैसा दोनों खूब मिलता है. (AI Image)

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2.मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तारीख)

मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तारीख)
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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनपर बुध का प्रभाव माना जाता है. ऐसे लोग तेज दिमाग के होते हैं. कम्युनिकेशन और बिजनेस में माहिर होते हैं. ये लोग कम मेहनत में ही सफलता हासिल कर लेते हैं और अच्छी कमाई करते हैं. (AI Image)

3.मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तारीख)

मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तारीख)
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इसके अलावा किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है. ये लोग आकर्षक और लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं. कला, फैशन और डिजाइन में सफल होते हैं और धन की कमी नहीं होती.  (AI Image)

4.मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 (9, 18, 27)
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किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनपर मंगल ग्रह का प्रभाव से ये लोग मेहनती और बहादुर होते हैं. अपनी मेहनत से धीरे-धीरे बड़ा मुकाम और अच्छा पैसा हासिल करते हैं.    (AI Image)

 

TRENDING NOW

5.क्या केवल तारीख से किस्मत तय होती है?

क्या केवल तारीख से किस्मत तय होती है?
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अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख दिशा जरूर देती है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत जरूरी है. कम या ज्यादा, लेकिन, कुछ हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, बिना मेहनत के कोई भी नंबर नहीं काम नहीं करता है. सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी.  (AI Image)

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