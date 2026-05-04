Numerology: पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कम मेहनत में ही बढ़ जाते हैं आगे! 

2 . मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तारीख)

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अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनपर बुध का प्रभाव माना जाता है. ऐसे लोग तेज दिमाग के होते हैं. कम्युनिकेशन और बिजनेस में माहिर होते हैं. ये लोग कम मेहनत में ही सफलता हासिल कर लेते हैं और अच्छी कमाई करते हैं. (AI Image)