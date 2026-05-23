Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

धर्म
Abhay Sharma | May 23, 2026, 06:24 PM IST
1.इन तारीखों पर जन्मे लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई
हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 के बारे में. अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. नंबर 1 पर सूर्य का प्रभाव होता है और सूर्य को आत्मसम्मान, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, उम्मीद, लीडरशिप और ईगो का प्रतीक माना जाता है. (AI Image)
2.राजा या लीडर जैसी होती है पर्सनैलिटी
इसके अलावा ज्योतिष में सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और सिंह को जंगल का राजा माना जाता है, सूर्य से प्रभावित लोगों की पर्सनैलिटी भी राजा या लीडर जैसी होती है. इनमें आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है, कभी-कभी ईगो भी दिखता है. सूर्य से प्रभावित लोग अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. (AI Image)
3.प्यार मिले तो जान दे दें, Ego मिले तो रिश्ता खत्म
ऐसे लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है. अगर इनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं, तो ये उनकी मदद करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं. लेकिन अगर इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो ये दूरी बना लेते हैं फिर ये अपना-पराया नहीं देखते हैं.(AI Image)
4.सूर्य की तरह हर किसी को देते हैं रोशनी
ज्योतिष के अनुसार, इस अंक के लोग जैसे सूर्य खुद जलकर दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही ये दूसरों को आगे बढ़ाने और मोटिवेट करते हैं. अगर कोई इन्हें प्यार और सम्मान दे, तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. अगर कोई इन्हें ईगो दिखाए, तो इनका ईगो भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है.(AI Image)
5.स्वार्थी या घमंडी नहीं, इनमें होती है सूर्य जैसी आभा
इन लोगों में सूर्य जैसी आभा होती है, इसलिए कई बार लोग इन्हें स्वार्थी या घमंडी समझ लेते हैं. इन्हें करीब से जानेंगे तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी. इन लोगों पर 'Never Judge a Book by its Cover' वाली कहावत फिट बैठती है. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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