Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

5 . स्वार्थी या घमंडी नहीं, इनमें होती है सूर्य जैसी आभा

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इन लोगों में सूर्य जैसी आभा होती है, इसलिए कई बार लोग इन्हें स्वार्थी या घमंडी समझ लेते हैं. इन्हें करीब से जानेंगे तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी. इन लोगों पर 'Never Judge a Book by its Cover' वाली कहावत फिट बैठती है. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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