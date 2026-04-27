Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 

धर्म
Abhay Sharma | Apr 27, 2026, 07:01 PM IST
1.Adaptability या गिरगिट की तरह रंग बदलना?
गिरगिट की तरह रंग बदलने को कई तरीके से देखा जा सकता है. आमतौर पर इसे तेजी से परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना माना जाता है. हालांकि, ज्यादातर में इसे नकारात्मक ही समझा जाता है, पर कई बार यह Adaptability भी होती है. (AI Image)
2.मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
इस मूलांक के लोगों को अक्सर सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला कहा जाता है. इस पर Mercury (बुध) का प्रभाव होता है. इनका दिमाग बहुत तेज होता है. इनमें गजब की कम्युनिकेशन स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ये हर माहौल में खुद को जल्दी ढाल लेते हैं. जिससे लोग इन्हें अनिश्चित या बदलने वाला भी समझते हैं. लेकिन, असल में ये लोग सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलने में माहिर होते हैं. (AI Image)
3.मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 के लोग भी कभी-कभी बदलते हुए नजर आते हैं. इस मूलांक के लोगों पर Jupiter (गुरु) का प्रभाव होता है. इस मूलांक के लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं. ऐसे लोग नए आइडिया के साथ जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं. (AI Image)
4.मूलांक 7 (7, 16, 25)
जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है उनका मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के ग्रह स्वामी केतु हैं. ये लोग गहरी सोच वाले होते हैं. अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव होता है, काफी बुद्धिमान भी होते हैं. इस मूलांक के लोगों को अवसरवादी भी कहा जाता है. क्योंकि ये मौका देख के रंग बदल लेते हैं. (AI Image)
5.जरूरी बात
बता दें कि गिरगिट की तरह बदलना हमेशा बुरा नहीं होता है. यह Adaptability (परिस्थिति के अनुसार ढलना) भी हो सकता है. असली फर्क पड़ता है कि बदलाव ईमानदारी से हो रहा है या स्वार्थ से. इन मूलांक वाले लोगों को माना जाता है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी है. (AI Image)
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