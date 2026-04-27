Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 

2 . मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

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इस मूलांक के लोगों को अक्सर सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला कहा जाता है. इस पर Mercury (बुध) का प्रभाव होता है. इनका दिमाग बहुत तेज होता है. इनमें गजब की कम्युनिकेशन स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ये हर माहौल में खुद को जल्दी ढाल लेते हैं. जिससे लोग इन्हें अनिश्चित या बदलने वाला भी समझते हैं. लेकिन, असल में ये लोग सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलने में माहिर होते हैं. (AI Image)