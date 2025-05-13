Numerology: लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे संभलकर रहने में ही है भलाई

3 . सक्सेस में शॉर्टकट से खाते हैं मात

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अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग कई बार सफल होने के लिए चालाकी में ऐसा शॉर्टकट अपना लेते हैं, जो उन्‍हें बाद में भारी नुकसान पहुंचा देता है. यही वजह है कि इस मूलांक के कई लोग जितनी तेजी से सफल होते हैं, उतनी ही तेजी से उनका करियर ग्राफ नीचे भी आ जाता है. इसके अलावा इस मूलांक के लोगों का दूसरों पर अधिक नजर रहता है, इसलिए इन लोगों से दुश्मनी लेने से बचना चाहिए. (AI Image)