Numerology: लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे संभलकर रहने में ही है भलाई

धर्म
Abhay Sharma | Apr 29, 2026, 12:50 AM IST
1.मूलांक 4 (4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख)
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु हैं. आमतौर पर ये अपनी बातें किसी से बताते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं. ऐसे लोगों का दिमाग लोमड़ी की तरह चालाकी में ज्यादा चलता है. ये आसानी से किसी को भी उल्लू बना देते हैं. (AI Image)
2.राहु ग्रह का असर
इस मूलांक के लोगों पर राहु ग्रह का असर साफ दिखता है. ऐसे लोग अपना काम निकालने के लिए तिकड़म लगाने में तेज होते हैं, जिससे किसी को भी गच्चा दे देते हैं. बात करें करियर की तो ये लोग नौकरी-व्यापार में तो सफल तो होते ही हैं, साथ ही राजनीति में विशेष तौर पर सफलता पाते हैं. राहु ग्रह के प्रभाव से इन लोगों को दिमाग तेज चलता है. (AI Image)
3.सक्सेस में शॉर्टकट से खाते हैं मात
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग कई बार सफल होने के लिए चालाकी में ऐसा शॉर्टकट अपना लेते हैं, जो उन्हें बाद में भारी नुकसान पहुंचा देता है. यही वजह है कि इस मूलांक के कई लोग जितनी तेजी से सफल होते हैं, उतनी ही तेजी से उनका करियर ग्राफ नीचे भी आ जाता है. इसके अलावा इस मूलांक के लोगों का दूसरों पर अधिक नजर रहता है, इसलिए इन लोगों से दुश्मनी लेने से बचना चाहिए. (AI Image)
4.बुरी संगत में आसानी से फंस जाते हैं
इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, राहु के प्रभाव से इन लोगों को भ्रम भी जल्दी हो जाता है और ये बुरी संगत में आसानी से पड़ जाते हैं. इसी वजह से कई बार इस मूलांक के लोग अपना सबकुछ बर्बाद कर बैठते हैं. इसलिए इस मूलांक के लोगों को अपनी संगति बहुत सोच-समझकर चुननी चाहिए. वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. (AI Image)
5.इन मूलांक के लोगों में भी भरी होती है चालाकी
इसके अलावा मूलांक 6 (6, 15 और 24 जन्म तारीख), मूलांक 7 (7, 16 और 25 जन्म तारीख), मूलांक 9 (9, 18 और 27 जन्म तारीख) के लोग भी जो ठान लेते हैं वह करके ही रहते हैं. यह लोग सामने वाले की कमजोरियों को जल्दी समझ लेते हैं और इनका दिमाग चालाकी से भरा होता है. (AI Image)
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