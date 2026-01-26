5 . आजादी होती है पसंद

5

मूलांक 2 और 8 वालों को आजादी पसंद होती है. ये लोग अपने हिसाब से ज्यादातर काम करते हैं. यही वजह है कि ये लोग संबंधों को लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं. हालांकि ये लोग एक अच्छे पार्टनर बनकर भी उभरते हैं, लेकिन किसी का दबाव नहीं मनाते.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

