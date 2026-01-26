धर्म
नितिन शर्मा | Jan 26, 2026, 02:08 PM IST
1.कैसे निकालते हैं मूलांक
अंक ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व मूलांक का होता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके अलग अलग स्वामी ग्रह होते हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है. किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 के बीच ही होता है.
2.जिम्मेदारियों से बचते हैं
आज हम बात करने जा रहे हें ऐसे 2 मूलांकों की, जिनमें जन्मे लोग बहुत क्रिएटिव होने के साथ ही स्वतंत्र होते हैं. दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये लोग शादी के बाद जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं. आइए अंक ज्योतिष से जानते हैं कौन से हैं ये दो मूलांक
3.शादी के बाद जिम्मेदारियों से बचते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. ये लोग बहुत रचनात्मक और तेज दिमाग वाले होते हैं. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यही वजह है कि ये लोग सोच विचार बहुत करते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, ये लोग जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं. इन लोगों को आजादी पसंद होती है.
4.शादी में बंधन महसूस करते हैं
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनि हैं. ये लोग वेेसे तो बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, लेकिन ये लोग जल्दी से किसी से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं. इन पर भगवान की कृपा होती है, लेकिन ये लोग बचाव करते बंधन से भागते हैं.
5.आजादी होती है पसंद
मूलांक 2 और 8 वालों को आजादी पसंद होती है. ये लोग अपने हिसाब से ज्यादातर काम करते हैं. यही वजह है कि ये लोग संबंधों को लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं. हालांकि ये लोग एक अच्छे पार्टनर बनकर भी उभरते हैं, लेकिन किसी का दबाव नहीं मनाते.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से