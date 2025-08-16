कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार

पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 16, 2025, 12:08 PM IST
1.कम उम्र में बनते हैं अमीर
मूलांक 6 वाले लोग कम उम्र में अमीर बन जाते हैं. यह लोग अपनी मेहनत और किस्मत से कम उम्र में ही खूब धन, वैभव और यश पाते हैं.
2.मूलांक 6 जन्म तारीख
जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है.
3.शुक्र की होती है कृपा
मूलांक 6 वालों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं. इनके ऊपर शुक्र की विशेष कृपा होती है. शुक्र धन, वैभव, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है. इनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है.
4.होते हैं महंगे शौक
यह लोग अमीर होने के साथ ही खर्चीले भी होते हैं. इन्हें मंहगी चीजों का शौक होता है. यह लग्जरी और इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.
5.खूबसूरत
शुक्र सौंदर्य का कारक होता है. यह लोग खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी होते हैं. लोग इनके पास खिंचे आते हैं. यह कलाप्रेमी होते हैं. यह मजाकिया स्वभाव और सकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं.
6.इन क्षेत्रों में कमाते हैं नाम
यह लोग फिल्म, मॉडलिंग, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया में खूब नाम कमाते हैं. इन क्षेत्रों में करियर बनाना मूलांक 6 वालों के लिए अच्छा होता है.