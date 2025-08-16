Twitter
पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

Shani Transit: इन 3 राशियों की शुरू होगी परीक्षा की घड़ी है, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते ही शुरु होगा कठिन समय

White Hair Solution: सफेद बालों को काला करने के लिए फायदेमंद है चाय की पत्ती, ऐसे करें इस्तेमाल

ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

धर्म

धर्म

कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतारीख से काफी कुछ जान सकते हैं. जन्मतारीख से मूलांक पता कर उसकी खासियत जान सकते हैं. आज आपको ऐसे मूलांक के बारे में बताने वाले हैं जो लोग कम उम्र में ही सफल और अमीर बन जाते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 16, 2025, 12:08 PM IST

1.कम उम्र में बनते हैं अमीर

कम उम्र में बनते हैं अमीर
1

मूलांक 6 वाले लोग कम उम्र में अमीर बन जाते हैं. यह लोग अपनी मेहनत और किस्मत से कम उम्र में ही खूब धन, वैभव और यश पाते हैं.

2.मूलांक 6 जन्म तारीख

मूलांक 6 जन्म तारीख
2

जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है.

3.शुक्र की होती है कृपा

शुक्र की होती है कृपा
3

मूलांक 6 वालों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं. इनके ऊपर शुक्र की विशेष कृपा होती है. शुक्र धन, वैभव, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है. इनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है.

4.होते हैं महंगे शौक

होते हैं महंगे शौक
4

यह लोग अमीर होने के साथ ही खर्चीले भी होते हैं. इन्हें मंहगी चीजों का शौक होता है. यह लग्‍जरी और इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

5.खूबसूरत

खूबसूरत
5

शुक्र सौंदर्य का कारक होता है. यह लोग खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी होते हैं. लोग इनके पास खिंचे आते हैं. यह कलाप्रेमी होते हैं. यह मजाकिया स्‍वभाव और सकारात्‍मक ऊर्जा वाले होते हैं.

6.इन क्षेत्रों में कमाते हैं नाम

इन क्षेत्रों में कमाते हैं नाम
6

यह लोग फिल्‍म, मॉडलिंग, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया में खूब नाम कमाते हैं.  इन क्षेत्रों में करियर बनाना मूलांक 6 वालों के लिए अच्छा होता है.
 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

यह खबर सामान्य जानकारी और अंक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

